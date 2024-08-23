周克琦買連署書判刑當庭崩潰大喊 北院痛批「戕害民主政治」

「共和黨」主席周克琦得知被依總統副總統選罷法中交付賄賂罪判刑3年，當庭崩潰大喊「判決不公」。 （記者溫于德攝）

2024/08/23 13:00

〔記者溫于德／台北報導〕去年與前十大槍擊要犯藍信祺搭檔的「共和黨」黨主席周克琦，上午11時當庭得知被台北地院依違反總統副總統選罷法中交付賄賂罪判刑3年、併科200萬元，周大喊「判決不公」；然北院透過判決強調，依證據足認周違法，並痛批周「戕害民主政治之健全發展」。

檢方調查，去年藍信祺與周克琦共同參選第16屆總統、副總統，經中央選舉委員會公告為總統、副總統選舉的被連署人；然周為提升連署人數、拉抬聲勢，竟以現金200元為餌，要潘、傅兩名被告找人於同年10月21、22日下午到新光三越台北站前店的廣場連署，待連署完畢後，再給每人200元的賄賂金。

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另有2人同樣各拿到200元並提供連署書；總計23人共取得4600元的不法款項。

北院發現，周克琦曾明確向黨員表示：「沒有連署就沒有錢拿」，況獲得緩起訴的潘姓被告依周的指示找連署人時候說：「連署可拿200元『意思意思』」、「沒有連署則沒有『好康』」。

同樣緩起訴的傅姓被告也依周克琦指示找連署人時，透過Line傳送宣傳圖片，並告知連署人「帶身分證影本」、「有200」；至於其他連署人相邀時，則提到「有好康可領」，北院故認定200元確實是賄賂的款項。

北院進一步指出，周克琦雖辯稱200元是邀集民眾參與遊行的工資、車馬費；然連署人實際到場的時間不一，前後差距最多達1個小時之久，且周並未明確設定集合時間點，可見期口中的「遊行」，只是在新光三越大樓與隔壁亞洲廣場大樓間來回行走，距離只有100公尺，還有部分連署人中途到附近喝咖啡。

北院強調，選舉是民主的基石，攸關政治風氣甚鉅，賄選則是敗壞選舉風氣的主要根源，不僅抹滅實行民主政治的真意，也影響選舉的公正性與社會風氣，更扭曲選舉制度所尋求的民意真實性，

北院最終痛批周克琦所為是在戕害民主政治的健全發展，考量周全無悔意，依總統副總統選罷法中交付賄賂罪對周判刑3年、併科200萬元，褫奪公權5年；可上訴。

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