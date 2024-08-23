捏脖、扯耳、反折手！台中暑訓營違法招生涉虐童 恐不只1人受害

慈興文教基金會違法設暑訓班招生並涉嫌不當對待學童，中市府稽查停辦、重罰。（市府提供）

2024/08/23 12:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市的慈興文教基金會暑訓營傳出志工疑涉不當對待學童，家長投訴，小一男童被自稱「園長」的志工捏脖、反折手部壓制在地，市府表示，陸續接到投訴，受害兒童可能不只一人，將擴大調查，另已確定該基金會違法招生、收費及授課，當場命其立即停辦、開罰11萬元，也查出慈興幼兒園未經核准兼辦國小課後照顧服務，依法裁罰負責人6萬元，並命立即停辦課照服務。

教育局共開罰17萬 命停辦授課

台中市家防中心指出，根據家長提供的監視器畫面，發現行為人將幼童壓倒在地，還有手反折、拉扯耳朵、捏脖子等行為，初步評估應已違反兒少權法「對兒童及少年為不正當之行為」，可處6萬到60萬元罰鍰，並得公布其姓名或名稱，社工已訪視家長，今日將訪視行為人再確認相關事實。

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家防中心說，本週陸續接獲該單位疑似不當對待的通報，受害人數可能不只1名，目前正擴大調查釐清，社工已儘速訪視完部分幼童，孩子表示曾被行為人壓頭、戳頭及按壓肩膀等，社工將交叉比對幼童、家長與該單位相關人員的陳述；同時會同警方調閱監視器畫面，積極查明真相，確保幼童權益並依法嚴懲行為人。

另針對慈興文教基金會未經核准立案即以暑訓營活動（含暑期正音先修班、安親班、讀經班、才藝班等）名義招生、收費及授課行為屬實，教育局指出，違反補習及進修教育法，重罰11萬元，並命其立即停辦並公告基金會名稱及負責人姓名。

教育局也查出該基金會違反會務章程及業務計畫書所載事項，擅自開課、收費行為，違反台中市教育事務財團法人設立許可及監督自治條例，該條例規定第一次查獲予以糾正，如經複查未改善，得勒令該基金會停止會務運作，情節重大者，廢止該基金會設立許可，教育局已依規嚴令糾正並命其限期改善，並將該基金會列入追蹤複查，如仍未改善最重予以廢止設立許可。

此外，教育局也進一步調查發現，慈興負責人經營的慈興幼兒園，於8月1日至29日對外宣傳開設暑假正音先修班並進行課後照顧服務，且有通知單及授課課程表為證，涉違反幼兒教育及照顧法，教育局裁處負責人6萬元罰鍰，並命立即停辦課後照顧服務。

社會局表示，除釐清疑似不當對待學童事件經過，社工也持續評估孩子和家長的身心狀況，與教育局共同追蹤，視需求連結提供學校輔導、心理諮商與法律諮詢等相關資源，以幫助孩子盡早回復正常生活。

慈興文教基金會違法設暑訓班招生並涉嫌不當對待學童，中市府稽查停辦、重罰。（市府提供）

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