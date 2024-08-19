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    羊舍暗夜惡火烈焰沖天 幸位在農田無民宅鄰接 羊隻傷亡不明

    嘉義縣六腳鄉正義村一處養羊畜牧場全面燃燒。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣六腳鄉正義村一處養羊畜牧場全面燃燒。（記者蔡宗勳攝）

    2024/08/19 22:59

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉正義村一處養羊畜牧場今天晚間8點左右傳出火警，且火勢一發不可收拾，嘉義縣消防局出動多個分隊前往灌救，但由於火勢迅速蔓延，灌救不易，幾全面燃燒，至晚間10點火勢獲得初步控制，初步了解並無人員受困，但羊隻傷亡數量不明。

    嘉義縣消防局勤務指揮中心是在今天晚間8點04分接獲通報，指六腳鄉正義村發生火災，報案人員指稱現場已陷入一片火海，情勢十分危急，立即派遣六腳分隊、太保分隊、新港分隊、朴子分隊、東石分隊、水上分隊、溪口分隊、特搜大隊、祥和分隊、第一大隊和鹿草分隊多達11個分隊前往。

    消防人員抵達回報現場火勢相當大，烈焰沖天，所幸牧場位在農田裡，周邊沒有其他住家，沒有延燒民宅之虞，但牧場已全面燃燒，羊隻恐凶多吉少，目前消防人員持續處理餘火，待火勢完全撲滅才能釐清羊隻傷亡情形。

    嘉義縣六腳鄉正義村一處養羊畜牧場發生火警，消防隊員全力搶救中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣六腳鄉正義村一處養羊畜牧場發生火警，消防隊員全力搶救中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣六腳鄉正義村一處養羊畜牧場發生火警，消防隊員全力搶救。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣六腳鄉正義村一處養羊畜牧場發生火警，消防隊員全力搶救。（記者蔡宗勳攝）

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