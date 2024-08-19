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    首頁　>　社會

    PTT爆料李孟諺婚外情 男子到警局報案強調帳號被盜

    交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆料，指其長期婚外情，李孟諺承認且請辭獲准。（記者蔡昀容攝）

    交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆料，指其長期婚外情，李孟諺承認且請辭獲准。（記者蔡昀容攝）

    2024/08/19 20:21

    相關新聞請見︰

    李孟諺婚外情是誰爆的？ PTT帳號本尊哀喊︰上次發文是8年前

    〔記者歐素美／台中報導〕交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆料，指其長期婚外情，李孟諺承認且請辭獲准。疑似爆料的黃姓男子今天下午5點到台中市大雅警分局大雅派出所報案，指稱其PTT帳號被盜用爆料李孟諺，他是接獲媒體詢問才知「代誌大條」，趕緊向警方報案；大雅分駐所表示，已受理進行偵辦。

    PTT網友爆料，交通部長李孟諺與張姓女子長期有婚外情，早在李孟諺擔任台南水利局長時就在一起，但雙方關係在李升任交通部長後變調，李孟諺遭爆料後立即請辭獲准。

    今天下午5點多，家住台中市西屯區的黃姓男子到大雅分駐所報案，指稱爆料李孟諺的PTT帳號是他的，但他已很久不使用，不料，今天媒體找他詢問，他才知道帳號被盜用，「代誌大條」，趕緊向警方報案，警方已介入調查。

    黃男並在PTT上澄清，指稱「剛收到站内信及記者來電，才知道有人利用我帳號爆料，我到現在都還沒看到這文，先來澄清，還好帳號還進得來。本人近年來已很久不上PTT了，特此澄清。記者不要再找了」。

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