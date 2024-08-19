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    首頁　>　社會

    劉世芳視察空勤總隊 贈加菜金慰勞執勤弟兄

    內政部長劉世芳今天下午前往空勤總隊，頒贈加菜金慰勞執勤弟兄。（空勤總隊提供）

    內政部長劉世芳今天下午前往空勤總隊，頒贈加菜金慰勞執勤弟兄。（空勤總隊提供）

    2024/08/19 16:39

    〔記者陸運鋒／新北報導〕內政部長劉世芳今天下午前往空中勤務總隊視察，對於空勤總隊面對天然災害、山難及海難等各項救援任務，總是不畏惡劣天候、嚴峻地形，冒著生命危險工作，而且今年1月迄今已成功救援182人，劉世芳除表示肯定，同時頒贈加菜金慰勞執勤弟兄。

    劉世芳表示，空勤救災工作總是在惡劣天候、困難環境、嚴峻地形及不可知的情境下執行任務，每每遇到各種災難及救人的同時，自己也是冒著生命危險工作，尤其在0403花蓮大地震及凱米颱風執行救援表現優異，空勤總隊嚴格要求紀律、精實各項飛行訓練，持續提升飛機保修量能與飛航安全。

    空勤總隊總隊長井延淵指出，空勤總隊除了負責執行陸上及海上空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸等5大任務，也配合政府山林開放政策，自2022年起支援國家公園署山屋整建。

    井延淵說，空勤總隊訓用合一，在不與民間爭利前提下，派遣UH-60M黑鷹直升機，兼用組員常年訓練架次，協助吊掛各式山屋整建工程所需建材，陸續完成瓢單、油婆蘭、北鞍三叉、磐石中鋒、大理石、新觀高等山屋興建。

    內政部長劉世芳今天下午視察空勤總隊，對於今年1月迄今已成功救援182人表示肯定。（空勤總隊提供）

    內政部長劉世芳今天下午視察空勤總隊，對於今年1月迄今已成功救援182人表示肯定。（空勤總隊提供）

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