航特部軍官涉當共諜拍「我願意投降」影片 高院22日宣判將通緝在逃共諜

軍官洩密共諜案高檢署將謝孟書移審高院。（資料照）

2024/08/19 16:40

〔記者楊國文／台北報導〕高檢署偵辦國軍當共諜案，查出航特部現役中校謝孟書及何信儒、康奕彬等3位軍官，夥同商人謝秉成、蕭翔云等人，涉嫌充當共諜，洩漏我國漢光演習等軍事機密，多位現役軍官甚至涉嫌配合中國拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片，換取報酬，被依違反國安法將罪將5人起訴並聲押獲准，起訴法條之一的違背職務收賄罪，最重可處無期徒刑，高等法院定本月22日宣判；另外，涉充當中國與涉賄軍官的「中間人」陳姓共諜亦被起訴，但高院屢傳不到，懷疑已潛逃出境，不排除近日將他通緝。

此案源於調查局桃園市調查處、國家安全維護處，偵辦陳姓男子涉嫌遭中國情工單位吸收，在台拉攏多位現、退役軍士官加入共諜組織，刺蒐我國軍事機密。

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去年7月，高檢署指調調查局展開首波搜索，8月初聲押禁見共諜商人謝秉成獲准；經擴大查出，任職航特部601旅的中校謝孟書，與經商的謝秉成之間有不當金錢往來，謝涉外洩前年及去年601旅實兵演習資料、何信儒、康奕彬亦洩漏軍事機密，另外，謝秉成和去年4月才從陸軍化生放核訓練中心以少校退役的蕭翔云，則涉嫌為中國清報單位吸收、並在我國接觸現、退役軍人在台發展組織。

檢調發現，多位現役軍官因受金錢誘惑，竟涉嫌配合拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片交給中國，以換取報酬。高檢署去年11月將謝等5位現、退役軍官及陳姓男子等10人，依違反國安法、貪污罪及陸海空軍刑法起訴，其中，謝孟書等5人被聲押獲准，陳男審理時均傳訊不到。

高等法院採不公開審理，提訊謝孟書等5位在押被告，據悉，何信儒、康奕彬均坦承犯罪，蕭翔云、謝秉成、謝孟書僅坦承部分犯行。高院定本月22日上午宣判此案，並提訊多位軍官出庭聆判，另外，陳男因屢傳不到，高院不排除發佈通緝。

軍官洩密共諜案高檢署將何信儒移審高院。（資料照）

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