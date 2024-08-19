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    首頁　>　社會

    耍小聰明？南投機車佔收費汽車格 轎車「交接」夜間停免錢

    南投市路邊停車收費頻爆亂象，民眾質疑有人以機車霸佔汽車收費格，到了晚間8點以後，再把轎車開來停夜間免費時段，抨擊自私、耍小聰明。（記者劉濱銓攝）

    南投市路邊停車收費頻爆亂象，民眾質疑有人以機車霸佔汽車收費格，到了晚間8點以後，再把轎車開來停夜間免費時段，抨擊自私、耍小聰明。（記者劉濱銓攝）

    2024/08/19 16:06

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市3月啟動路邊停車收費，卻頻爆亂象，近期民眾質疑有機車會霸佔汽車收費格，到了晚間8點以後，再把轎車開來「交接」停夜間免費時段，抨擊太自私、耍小聰明，對此，警方表示，民眾發現可打110報警取締，違者可處600至1200元罰鍰，南投市公所則表示，委外廠商收費時段都會監控，如有違停就會報警，呼籲民眾自律，以免得不償失。

    南投市路邊停車收費上路後，大幅提升市區車格周轉率，讓有短暫停車需求的民眾能方便使用，惟收費制上路也頻爆亂象，就有駕駛為了省停車費，把汽車違停在機車格，或是明明還有停車格，卻故意在車格與車格間的黃線違規停車，形成「格格不入」的亂象。

    南投警方指出，最近民眾反映的機車霸佔收費汽車格，到了夜間再開來轎車停免費時段，此舉不僅觀感不好，機車違停汽車格也可處600至1200元罰鍰，甚至有機車違停在無障礙停車格，這樣的違規無論機車或汽車，一律罰最高1200元，民眾不可不慎。

    南投市公所回應，停車收費時段為上午8點至晚間8點，每天收費12小時，車格都設有智慧停車柱，委外廠商透過柱子上的鏡頭就能即時監控，如發現機車霸佔，就會到場勸離或報警取締，雖然理論上，民眾佔位的行為確實可能達到夜間免費的目的，但廠商都會監控，不會放任佔位情況發生，呼籲民眾切勿違停以身試法，以免挨罰。

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