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首頁　>　社會

嗆要孫子開槍打死爸 失業媽獲准免撫養「恐怖嬤」

阿美指控媽媽，聲稱要放火燒她家、教她孩子開槍打死丈夫，示意圖。（資料照）

阿美指控媽媽，聲稱要放火燒她家、教她孩子開槍打死丈夫，示意圖。（資料照）

2024/08/16 22:21

〔記者王捷／台南報導〕失業的阿美（化名）被台南地方法院家事庭裁定，要給年邁的媽媽扶養費，但阿美拿出錄音抗告，指控媽媽對她精神侵害，甚至威脅要教她小孩開槍打死丈夫，讓全案翻盤，合議庭免除阿美的扶養義務。

一審時判阿美的媽媽勝訴，阿美每個月要給媽媽5000多元，但阿美的媽媽不服氣，在阿美抗告時辯稱，阿美結婚後就不再關心她，2019年時甚至因子女管教問題，聲請保護令把她趕出家門，阿美也不給她生活費用，完全不顧母女親情。

阿美的媽媽要求，阿美要負擔她在外2年的租屋租金、生活費共50幾萬，而且一審的扶養費太少了，同時她的家暴行為只有一次性，並非從小到大對阿美家暴，她也是含辛茹苦把阿美養大，所以請求駁回阿美抗告。

阿美則控訴，從小到大，媽媽一下子要拉她去跳橋，一下子又要拿菜刀砍她，國中時，媽媽時常鬧事驚動派出所，所以跟著父親還有她的兄弟姊妹搬去台北重新生活，只剩她一人在台南半工半讀完成學業，她成年後看母親又在台北鬧事，才把媽媽接回來同住。

但是，媽媽曾威脅她，要放火燒她的房子，讓房子變成凶宅，還恐嚇要教導孫子長大後買槍打死自己的父親，讓她感到極度恐懼和不安。

民法1118條之1規定，如果受扶養者對負有扶養義務者或其家人有重大侮辱、精神或身體上的不法侵害時，法院可以減輕或免除扶養義。

法院認為，阿美的媽媽言行已超越了普通的家庭糾紛，特別是放火燒屋、教唆孫子開槍，這些恐嚇的話很嚴重，已達能免除扶養義務的程度，所以判定阿美無需再履行對媽媽的扶養義務，撤銷了先前要求她支付扶養費的裁定。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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