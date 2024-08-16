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    通霄「廟中廟」土地公神像不見了 警方證實遭竊

    苗栗縣通霄鎮嶺頂福神祠的土地公神像，今日被民眾發現不見了。（民眾提供）

    苗栗縣通霄鎮嶺頂福神祠的土地公神像，今日被民眾發現不見了。（民眾提供）

    2024/08/16 16:19

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮嶺頂福神祠的土地公神像，今（16日）有民眾發現不見了，PO網發問「土地公勒？」引發網友歪樓討論，留言「七月放暑假，出門玩樂趣了」、「去遊庄了」等，不過警方證實，土地公神像遭竊，已調閱監視器影像，掌握一名男性竊嫌偵辦中。

    嶺頂福神祠是一座廟中廟，相傳小廟已有300多年歷史，外部的廟體是1984年增建、2005年整修，前方還有涼亭可以休息，坐落當地新埔里山頂，可眺望台灣海峽美景，而通往嶺頂福神祠的上山產業道路有一處彎道宛如愛心形狀，被稱為心形公路，是知名打卡熱點、賞景秘境。

    今天上午有民眾發現土地公神像不見了，PO網發問「土地公勒？」引發網友討論，留言「出去玩了」、「七月放暑假，出門玩樂趣了」、「報牌太準了 被帶回家供奉了」、「早上東海龍王喝醉翻身，一方土地主官管前往關切」、「去遊庄了」、「七夕找土地婆去了？他自己會回來吧？」、「月半要到了被請去大廟熱鬧了吧！」

    不過，轄區通霄警分局表示，昨傍晚有民眾上山拜拜時還有看到土地公，至今天上午11點左右被發現神像不見，已受理廟方報案，經調閱周邊監視器影像，發現一名男性竊嫌於今天上午9點40分許，將土地公神像拿走，全案依竊盜罪嫌追查偵辦中。

    警方發現一名男性竊嫌今天上午9點40分許，將土地公神像拿走，依竊盜罪嫌偵辦中。（民眾提供）

    警方發現一名男性竊嫌今天上午9點40分許，將土地公神像拿走，依竊盜罪嫌偵辦中。（民眾提供）

    嶺頂福神祠是一座廟中廟，相傳小廟已有300多年歷史。（民眾提供）

    嶺頂福神祠是一座廟中廟，相傳小廟已有300多年歷史。（民眾提供）

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