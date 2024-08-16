從早塞到下午！國1彰化路段車禍狂塞5小時 用路人崩潰：差點噴尿

國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，塞車時間長達5小時，用路人崩潰「都快尿出來了」，直到下午3點半終於處理完畢，車陣持續消化中。（翻攝高速公路1968）

2024/08/16 16:01

〔記者湯世名／彰化報導〕還在塞！國道1號彰化北上路段今天上午10點半發生聯結車、轎車追撞事故，其中聯結車的子車翻覆，北上車道幾乎全被占據，後方嚴重回堵長達9公里，拖吊事故車與清理現場，塞車時間長達5小時，用路人崩潰「都快尿出來了」，直到下午3點半終於處理完畢，車陣持續消化中。

這起車禍發生在今天上午10點半左右，國道1號北上200.5公里彰化市路段，發生聯結車、轎車追撞事故，轎車車身受損，聯結車的子車側翻，佔據中線、內線及外線車道，僅剩下輔助車道可行走；正好有1輛彰化基督教醫院的救護車路過，將轎車上的4名乘客載往彰基治療，傷勢相當輕微。聯結車與轎車司機都未受傷。

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不過由於聯結車子車翻覆占用大部分車道，後方車流迅速回堵，一路從198公里回堵到207公里，狂塞9公里之遠，行車速度一度「紫爆」。國道警方與高速公路局工程單位、拖吊車業者清理現場，由於車流緩慢前進，有用路人在網路上指出「我從早上11點塞到下午3點」，還有用路人氣炸說「早知道帶寶特瓶，膀胱憋尿差點爆掉」。另有人從員林塞到埔鹽就長達2小時，在社群網站上詢問「到底在塞甚麼？」

事故車輛經過拖吊與現場清除，終於在下午3點半左右全線清除完畢恢復通車，不過車陣仍從北上200公里一路回堵到207公里，要完全恢復順暢還要先消化車陣。

國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，塞到下午長達5小時，用路人崩潰。（翻攝高速公路1968）

國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，車陣迅速回堵，直到下午3點半才處理完畢。（翻攝高速公路1968）

國1彰化北上路段今天上午10點半發生聯結車、轎車追撞事故，其中聯結車的子車翻覆，北上車道幾乎全被占據，後方嚴重回堵長達9公里。（翻攝高速公路1968）

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