為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    從早塞到下午！國1彰化路段車禍狂塞5小時 用路人崩潰：差點噴尿

    國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，塞車時間長達5小時，用路人崩潰「都快尿出來了」，直到下午3點半終於處理完畢，車陣持續消化中。（翻攝高速公路1968）

    國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，塞車時間長達5小時，用路人崩潰「都快尿出來了」，直到下午3點半終於處理完畢，車陣持續消化中。（翻攝高速公路1968）

    2024/08/16 16:01

    〔記者湯世名／彰化報導〕還在塞！國道1號彰化北上路段今天上午10點半發生聯結車、轎車追撞事故，其中聯結車的子車翻覆，北上車道幾乎全被占據，後方嚴重回堵長達9公里，拖吊事故車與清理現場，塞車時間長達5小時，用路人崩潰「都快尿出來了」，直到下午3點半終於處理完畢，車陣持續消化中。

    這起車禍發生在今天上午10點半左右，國道1號北上200.5公里彰化市路段，發生聯結車、轎車追撞事故，轎車車身受損，聯結車的子車側翻，佔據中線、內線及外線車道，僅剩下輔助車道可行走；正好有1輛彰化基督教醫院的救護車路過，將轎車上的4名乘客載往彰基治療，傷勢相當輕微。聯結車與轎車司機都未受傷。

    不過由於聯結車子車翻覆占用大部分車道，後方車流迅速回堵，一路從198公里回堵到207公里，狂塞9公里之遠，行車速度一度「紫爆」。國道警方與高速公路局工程單位、拖吊車業者清理現場，由於車流緩慢前進，有用路人在網路上指出「我從早上11點塞到下午3點」，還有用路人氣炸說「早知道帶寶特瓶，膀胱憋尿差點爆掉」。另有人從員林塞到埔鹽就長達2小時，在社群網站上詢問「到底在塞甚麼？」

    事故車輛經過拖吊與現場清除，終於在下午3點半左右全線清除完畢恢復通車，不過車陣仍從北上200公里一路回堵到207公里，要完全恢復順暢還要先消化車陣。

    國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，塞到下午長達5小時，用路人崩潰。（翻攝高速公路1968）

    國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，塞到下午長達5小時，用路人崩潰。（翻攝高速公路1968）

    國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，車陣迅速回堵，直到下午3點半才處理完畢。（翻攝高速公路1968）

    國1彰化北上路段今天上午10點半發生事故，車陣迅速回堵，直到下午3點半才處理完畢。（翻攝高速公路1968）

    國1彰化北上路段今天上午10點半發生聯結車、轎車追撞事故，其中聯結車的子車翻覆，北上車道幾乎全被占據，後方嚴重回堵長達9公里。（翻攝高速公路1968）

    國1彰化北上路段今天上午10點半發生聯結車、轎車追撞事故，其中聯結車的子車翻覆，北上車道幾乎全被占據，後方嚴重回堵長達9公里。（翻攝高速公路1968）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播