國道驚見「可樂果超人」 警方將通知車主到案說明

近日有民眾在國道上模仿超人拍搞笑影片，危險行為將會被警方依法開罰。（圖片取自臉書社團爆料公社）

2024/08/16 16:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在臉書社團《爆料公社》Po出一段影片，影片中民眾模仿國外迷因，單手握拳像電影中的「超人」，上身漂浮在車窗外，還搞笑地問車內民眾要不要吃零食，影片一出引起網友熱烈討論。

根據影片內容顯示，駕駛正行駛在國道內側車道上，忽然左邊車窗浮現人影，一名男子一手握拳抱胸，一手握拳向前伸直模仿電影中的超人，與駕駛一搭一唱，詢問駕駛要不要吃可樂果。

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據《TVBS新聞網》報導，國道警方表示將會通知車主到案說明，違規行為不會隨意寬貸，將依法開罰！

影片po網後立刻引發眾多網友討論。有網友認為這不過是在模仿搞笑影片，無須太過認真，按下表情符號「哈」；不過也有網友認為，在高速公路開車就應該小心謹慎，平時開車就已經要避免將頭、手伸出窗外了，何況開在內側車道上具有一定車速，認為該舉動十分危險，甚至會影響到他人安全；「活在猴子的世界，不知道網路無遠弗屆直通警界嗎？」、「頭手伸出車外3萬6起跳，屁孩這下屁股一包了」。

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