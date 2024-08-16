走斑馬線過馬路被撞斷手 舞蹈家孫翠玲獲賠149萬

基隆楓香舞蹈團長孫翠玲過馬路被撞，基隆地院判駕駛潘男與潘的公司連帶賠償149萬餘元。（記者林嘉東攝）

2024/08/16 16:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕楓香舞蹈團長孫翠玲2年前過馬路，被潘姓男子駕駛的小貨車撞及，致右手橈骨骨折，孫翠玲以車禍後不能工作等損失，向潘及僱用潘的交通公司連帶求償333萬餘元。基隆地院認為，孫為知名舞蹈家，車禍後對舞蹈事業造成不利影響，判潘男與潘的公司要連帶賠償149萬餘元。

判決指出，50多歲潘姓男子2022年前12月某日晚上8時許，無照駕駛公司小貨車，沿基隆市信義區信一路往中正路方向行駛，左轉基隆市信義區信一路美猴橋時，未禮讓走在斑馬線上的孫翠玲，撞擊孫老師，致使右手橈骨骨折。

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刑事部分，法院依潘駕車未禮讓行人，無照駕車，依過失傷害罪判處拘役58天，得易科5萬8000元罰金。民事部分，孫翠玲提起民事侵權損害賠償主張，潘的駕駛執照已被註銷，潘的公司依然僱用潘男駕車，潘的公司也有過失，向潘與潘的公司求償，她車禍受傷後，勞動能力減損、無法工作、醫療費、看護費等開銷，以及車禍後所受的精神損害，合計333萬8543元。

判決指出，潘無照駕車撞傷孫翠玲，被法院依過失傷害罪判處拘役58天，潘的公司把小貨車交給無照的潘男開，等於增加用路人的風險，潘的公司也有過失；潘與潘的公司之過失行為，與孫老師受傷具有相當因果關係。

法官審酌，孫翠玲為知名舞蹈家，橈骨骨折復原期間，日常行動不便，工作更是因此停擺，無法完成工作，對未來事業產生不利影響，為此承受莫大精神上壓力及痛苦，判處潘男與潘的公司要連帶賠償孫老師149萬8394元。

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