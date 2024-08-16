以色列「戰地醫生」陷戰火？ 台中6旬婦險匯139萬金援

甘婦（右）向警方說「以色列那邊戰爭，食物都不好啦」。（圖由讀者提供）

2024/08/16 13:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕「以色列那邊戰爭，食物都不好啦」，烏日區68歲甘姓婦人在臉書認識自稱「美籍華裔戰地醫師」網友，聽到網友趕往以色列戰場，下機就遭蒙面歹徒持槍挾持，要急匯2千元美金協助張羅「紅十字會」餐費，甘婦趕往郵局清空存款139萬救急，行員趕忙報警阻詐。

烏日警分局今天表示，甘婦於7月認識這名「戰地醫師」網友，因加薩走廊情勢緊張，「醫師」告知甘婦從「紐約長老醫院」派至以色列加薩醫院，下飛機即遭蒙面歹徒劫車，家當全遭歹徒搶走，雖有「紅十字會」人員供餐，仍缺餐費及生活費拜託借款2千元美金，甘婦急忙在13日下午1點趕赴明道郵局匯款。

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烏日派出所巡佐高清文、警員葉峻賓趕往郵局，甘婦稱以色列那邊戰爭，食物都不好啦，要將戶頭內老本139萬元全數匯到陌生帳戶，要求員警不要阻攔。

由於詐款帳戶為國內帳號，警方稱「以色列怎不用國際帳戶」，甘婦還回稱中東地區情勢緊張，要員警多關心時事。

烏日派出所長高銘顯表示，經葉峻賓勸說接獲超過10起「戰爭醫師」詐騙案，企圖以英勇形象擄詐存款，甘婦打消匯款念頭，頻頻感激員警及行員聯手保住血汗錢，並直呼「網路詐騙真恐怖」。

烏日警分局長尤啓南提醒，網路交友需謹慎小心，常見戰地情節企圖擄獲婦人芳心，易遭甜蜜話術趁虛而入，中老年婦女記得保護自己，隨時與警方聯繫。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「美籍華裔戰地醫師」向甘婦求救。（圖由讀者提供）

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