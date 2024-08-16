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送貨員勾人妻「打野砲」弄到「潮吹」 鹹濕對話讓綠夫崩潰

人妻出軌快遞送貨員，鹹濕對話藏手機。（情境照）

人妻出軌快遞送貨員，鹹濕對話藏手機。（情境照）

2024/08/16 12:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕結婚8年的高雄市張姓男子，去年無意間發現妻子與男子私約「打野砲」弄到「潮吹」、「抽蓄」等露骨對話，妻坦承出軌快遞送貨員，張怒告周男侵害配偶權求償70萬元，橋頭地院判周男賠償20萬元，可上訴。

原告張男主張，與妻婚後育有2名未成年子女，目前婚姻關係存續中，因妻子經常會使用老公手機，登入自身之臉書、messager、1ine等通訊軟體，張去年使用手機時竟發現妻子忘了登出，而發現妻子偷情的驚人祕密。

妻子LINE與陌生男子相約「打野砲」、還互傳要讓妳「潮吹」、「抽蓄」等發生性行為之露骨對話，頻以「我頂多帶妳打野炮」。妻子傳送多張僅穿著内衣之清涼照回應，「看在哪裡試（打野炮）」「只想誘惑你…」。

對話中會共同討論要以何說詞、藉口來隱瞞老公私下約會，還相互討論離婚後之生活安排，如同情侣間之親密訊息，2人已交往長達數月之久。

被告周男辯稱，他知道對方已婚，也坦承確有對話內容，但只是開玩笑而已，兩人沒有交往，也沒有發生性關係，不過，人妻出庭證稱，有2次與被告2人共同出遊，有外宿，牽手、擁抱、親吻等。

橋頭地院審理認事證已臻明確，認為原告請求之精神慰撫金應以20萬元為適，可上訴。

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