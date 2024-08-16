海軍上士性騷3女同袍「被退伍」終身俸飛了 上士妻怒告女兵踢鐵板

海軍蘇姓上士性騷3女兵被免職，只差半年終身俸飛了，蘇男老婆反控女兵侵害配偶權被法官判敗訴，示意圖。（資料照）

2024/08/16 12:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍海洋監偵指揮部蘇姓上士被指控性騷同單位3位女兵，經海偵部開會核予記過懲罰，2021年年終考績評列丙上，海偵部再召開不適服現役人事評審會，決議蘇員「不適服現役」，讓蘇男只剩半年就能領到的終身俸飛了，蘇男的老婆反控其中一名女兵侵害婚姻，要她賠70萬元，但法官認為女兵和蘇男之間清白，判蘇男老婆敗訴。

判決指出，在海軍服役已19年半的蘇姓上士，只要再撐半年年資滿20年就可以在退伍時領到終身月退俸，但卻被部隊的3位女兵指控「2019至2020年間對單位人員A女以訊息、言語騷擾及碰觸身體實施性騷擾」、「2021年5月起對單位人員B女以訊息及觸碰身體實施性騷擾」及「2019至2021年間對單位人員C女以言語實施性騷擾」等違失行為。

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海偵部開會後，2021年12月3日發令核予蘇男記大過1次、記過2次及記過2次，2021年度年終考績評列為丙上，隔年1月6日召開不適服現役人事評審會，決議蘇員不適服現役。蘇員不服，申請再審議，海偵部同年月20日召開再審議人評會，仍決議不適服現役，並報請海軍司令部核定其不適服現役退伍，自2022年2月19日0時生效。蘇不服，循序提起行政訴訟，但最終仍是敗訴定讞。

眼看只剩半年役期，就能到手的終身俸飛了，蘇男的老婆氣炸，認為A女引誘她老公，蘇男也坦白，他和A女打籃球時，A女會從他後面搶球，整個人貼在身上，讓他心猿意馬，向A女告白「如果我沒有老婆的話，會跟你結婚，或是如果再早個幾年認識你，我會娶你」，並傳送「我愛你、我想你、你最懂我」等訊息給A女。

蘇男老婆也發現，A女和蘇男曾投宿在飯店，懷疑兩人有姦情，因此向A女提告求償70萬元；高雄地院審理時，A女坦承和蘇男一起到飯店住，但當天是因為與單位同仁聚餐後時間甚晚，如果當晚返回嘉義後將無公車回家，於是才會在高雄火車站附近找一間飯店住一晚，蘇男載她去飯店後，說自己很累想借床睡一下，由於當天開的房間有兩張雙人床，因此才同意讓他借睡一晚，兩人並沒有發生逾舉行為。

法官傳喚蘇男作證，蘇男也說自己沒有和A女發生親密行為，只坦承自己曾喜歡過她，但A女結婚後，兩人交情就變淡；法官也發現，A女指控性騷擾時，蘇男在軍中和法院答辯時，都不曾爭執過申訴內容，因此認定蘇男和A女之間並無曖昧或超越男女交往份際，判蘇妻敗訴，可上訴。

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