高雄左營知名汽旅被裝針孔偷拍 記憶卡瑕疵損壞被害人鬆口氣

高雄左營區知名汽車旅館疑遭裝針孔偷拍案，警方證實64G「記憶卡」損壞，疑似「瑕疵卡」，或拆下時受損，已無法讀取，並非外傳被加密。（資料照）

2024/08/16 09:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄左營區知名汽車旅館疑遭裝針孔偷拍案，今天傳出64G記憶卡損壞，警方證實這張「記憶卡」損壞，疑似「瑕疵卡」，或拆下時受損，已無法讀取，並非外傳被加密，或警方的科技軟體不足，因關鍵證物記損壞，被害人也鬆了口氣，至於是否送拆解仍待評估。

據了解，有女子入住該汽車旅館，機警以手電筒檢查發現正對床的插座有反光現象，馬上召來旅館人員並報警，拆下插座，赫然發現有竊錄設備，內部插著64G的記憶卡，報警查扣該卡，追查涉案人並清查被害人數，被害人也將汽旅被裝針孔一事，po網提醒大家外宿多留意。

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該汽車旅館向警方表示，不知道遭裝設偷裝攝影器材，立刻暫時停止營業一天，高市南、北區前後發生知名汽旅被裝針孔偷拍，影響高市形象及觀光，警察局、觀光局等相關單位重視，該汽旅業者表示經清查，未在其它房間發現偷拍器材。

觀光局表示，若業者涉入偷拍，最重可罰50萬元，並廢止營業登記，警方也強調裝攝影機攝錄他人，可能涉及違反刑法315-1條妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，提醒民眾不要誤觸法網，以免後悔莫及！

高雄左營區知名汽車旅館疑遭裝針孔偷拍案，警方證實64G「記憶卡」損壞，疑似「瑕疵卡」，或拆下時受損，已無法讀取，並非外傳被加密。（資料照）

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