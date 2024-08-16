為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網傳組自救會請補助 新竹晴空匯管委會否認有關

    2024/08/16 01:21

    〔中央社〕網路論壇近日出現自稱「晴空匯區權人自救會」發文指在推動被中央劃入災區、可爭取政府補助等。晴空匯管委會昨天表示，該自救會與管委會無關，根本不知成員是誰，此行為已侵害社區形象，引發困擾。

    新竹市「晴空匯」社區大樓D棟5月26日發生火警，住戶目前仍在重建家園。網路論壇批踢踢實業坊（PTT）近日出現1則貼文，發文者自稱是晴空匯D1-27區分權人，也是「自發性晴空匯區權人自救會」，訴求爭取成立重建委員會，搭配專款專用盡速完成社區重建與妥善居住安全。

    文中提到，自救會已在推動「晴空匯火災可以被中央劃入災區」，劃入災區後，區權人可申請補助房貸利息減免、住宅重建補助、水電費補助、就醫補助及稅賦減免等，D棟每個月房貸可得到喘息，還可有政府資源協助社區重建。

    這篇貼文一出，引發網友熱議，有網友認為不是天災憑什麼補助，根本是用民眾納稅錢幫住戶繳房貸，質疑「應跟建商要補助，怎麼會是跟國家申請？」

    晴空匯社區管理委員會表示，網路上出現的「晴空匯區權人自救會」與晴空匯管委會無關，該自救會成員是否為住戶、有多少人，目前均不得而知。

    管委會表示，經上網查詢相關法人、機構，均未看到有正式簽署書或該組織資訊，找尋「D1-27區分權人」未獲回應，透過社區的通訊軟體群組詢問也沒人承認，該自救會發的文章引發社會觀感不佳，侵害社區形象。（編輯：楊昭彥）1130816

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播