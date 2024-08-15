因房子送外人殺害親哥 高雄國民法官判弟9年半

高雄地方法院。（資料照）

2024/08/15 22:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕林姓兄弟因為房子分配問題鬩牆，去年4月弟弟涉嫌徒手殺害哥哥後，向警方自首，高雄地院國民法官審理今天下午宣判，依殺人罪判林弟9年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，林男（62歲）為高雄中學、中原大學醫學工程學系畢業，在學期間德行成績良好，雖有高學歷，但案發前無業、清寒，與65歲胞兄同住在高市苓雅區一處公寓。

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兄弟雖住同一屋簷下，卻常因共同繼承的公寓分配問題爭吵，林男不滿胞兄將公寓以贈與名義移轉給外人，2人起爭執，哥哥還對他提告，要求搬出公寓，最後哥哥勝訴。

去年4月25日下午1點多，2人又發生爭吵，林男推倒哥哥後，徒手猛掐其脖子，再以鐵鎚、尼龍繩、原子筆殺害，林男發現哥哥無氣息後，隨即打電話向警方自首。

警方獲報趕到現場，將被害人送醫急救，仍回天乏術，警方隨即逮捕林男，林男坦承因房子分配問題與哥哥爭吵，並失手勒死哥哥，高雄地檢署依殺人罪提起公訴。

全案由國民法官進行審理，本週歷經3天密集審理，國民法官經評議後，認為林男應符合自首要件，得予減輕其刑，考量他下手是長期被哥哥家暴對待，且案發前剛收到法院強制遷出的執行命令，綜合犯案動機，依殺人罪判9年6月。可上訴。

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