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差1.1公分當不成消防員違憲 最高行改判女勝訴確定

憲法法庭判該身高限制違憲，並廢棄發回，最高行政法院改判女勝訴確定。（記者楊國文攝）

憲法法庭判該身高限制違憲，並廢棄發回，最高行政法院改判女勝訴確定。（記者楊國文攝）

2024/08/15 20:59

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓女子6年前考上消防員，卻在體檢時，被發現身高僅158.9公分，不符「160公分女性身高標準」，只因相差1.1公分，遭廢止受訓資格，陳女質疑規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭判決違憲，認定造成差別待遇，違反憲法平等原則，應修法，並將陳女案廢棄發回，且依憲法法庭判決意旨裁判，最高行政法院今判決陳女勝訴確定。

此判決代表陳女將可擔任女消防員，據悉，陳女目前從事EMT（即緊急救護技術員）推廣、救護相關工作，是否會「「鳳還巢」當消防員？陳女律師表示由陳女決定。

陳女2018年通過警消人員四等特考錄取消防員，但受訓複檢身高為158.9公分，因未達160公分標準被廢止受訓資格。她提起行政訴訟，最高行政法院廢棄北高行判決，改判她敗訴。

陳女指出，當年因媽媽生病才想投入救人工作，她認為報考資格無視勤務內容，一律規定非原住民女性要160公分，違反憲法平等、比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭於今年1月召開言詞辯論，昨判決特種考試一般警察人員（含消防警察）考試規則第8條第1款「男性身高須達165公分、女性須160公分…」適用消防警察類別的範圍所設的身高標準，排除女性應考人的群體比例明顯高於男性，使女性應考服公職受不利的差別待遇，與憲法保障平等權意旨不符，屬違憲；修法時，須注意所排除的女性群體比例，與所排除的男性群體比例不應差距過大，至於其他審理中的案件，宜停審，適用新法。

憲法法庭將陳女一案廢棄發回，最高行政法院今判決陳女勝訴確定。

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