棒球迷敲碗的圖在這！ 台東女警執勤成焦點

球賽轉播拍到的女巡官，其實也參加多次宣導活動。（擷取自台東分局臉書）

2024/08/15 13:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕最近職棒移師到台東開打2天，話題焦點似乎不只在球賽上，前天（13日）首場因台東縣長饒慶鈴力褒客隊「國防部長」張育成惹議，昨晚又因為球賽轉播拍到執勤女警，PTT與中信兄弟Fans Club臉書都引起球迷熱烈討論，但男性球迷們可能徒留遺憾了，她已死會，男友已交往數年，感情穩定。

鏡頭中的女警是台東警分局二線一星黃姓警官，由於網路消息已傳遍台東警界，當事人表明無意受訪，其實她因為年輕、外表秀麗早就是分局焦點之一，畢業於警大88期，也是近年少數擔任巡官的台東在地子弟。就有網友說，前天饒慶鈴失言風波，靠著黃姓警官補回失分不少。

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「我心都碎了。」曾有台東縣警局主管一臉失落感嘆，先前總統大選時勤務時，曾見一票維安特勤人員朝自己走來還熱情打招呼，想著「這些年輕人真有禮貌」，也舉手回應，想不到轉頭竟發現都是跟自己後方漂亮的「小學妹」黃姓巡官問好，據了解，昨晚球賽後，工作人員還拿了中信兄弟球星陳子豪的簽名球給她，羡煞其他熱衷棒球的警局同仁；有員警說，黃姓巡官平時表現就十分稱職，「但我也很稱職啊！只能說人美真好」。

黃姓巡官當天被球賽轉播拍到有說有笑的是警局督察，不是男友；黃姓巡官也常在許多典禮中兼差當司儀，因此也常出現在警局、分局臉書照片中。據了解，她已有交往多年的男友，有分局內員警直言「你們不要想了，人家感情可好了」。

台東分局馬蘭派出所前所長王竣鴻過去也常在交接儀式或宣導活動中與黃姓巡官合照，但王竣鴻說，他與這次球賽轉播被拍到的督察都和黃巡官年紀差太多，「請網友不要過多聯想，而且她有男友，請大家快死心」。

由於外表亮麗，台東在地著名主持人張萍（右）也在活動與她合照。（記者劉人瑋攝）

球賽轉播拍到的女巡官，其實也參加多次宣導活動。（擷取自台東分局臉書）

球賽轉播拍到的女巡官，其實也參加多次宣導活動。（擷取自台東分局臉書）

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