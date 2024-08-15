轟！大貨車國道車頭撞爛 駕駛卡車內被救出送醫

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛駕駛卡車內。（消防局提供）

2024/08/15 08:25

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！1輛大貨車今天（15日）凌晨行經國道1號彰化路段時突然不明原因車禍，車頭撞爛停在路肩，副駕駛乘客爬出脫困，駕駛夾在座位，消防局據報派員趕往搶救，動用破壞器材打開車門，將駕駛連同乘客送醫治療，所幸2人都是撕裂傷或割傷，無生命危險，該起事故是車輛連環追撞或大貨車自撞，由國道警方釐清中。

彰化縣消防局今天凌晨1點57分接獲報案指出，1輛大貨車停在國道1號南下191.7公里彰化路段路肩，消防局派出7名消防員趕往現場，消防員發現大貨車車頭撞爛，路邊有1名乘客待援，大貨車駕駛座則卡著1名駕駛，痛苦哀號但意識清楚。

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救災人員立即使用三用油壓破壞器材打開車門，花了20多分鐘終於將車門拉開，將駕駛救出脫困，其腹部紅腫、小腿撕裂傷；乘客則是臉部及肢體割傷，均給予頸圈、長背板固定、清洗傷口、包紮止血後，送彰化秀傳醫院治療，所幸無生命危險。

由於事故現場僅有1輛大貨車，為何車頭會撞爛？是否有其他車輛肇事逃逸，抑或是大貨車自撞護欄肇禍，已由國道三隊釐清中。

今天凌晨大貨車在國道1號彰化路段車頭撞爛，所幸車上2人都無生命危險。（消防局提供）

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛駕駛卡車內，消防員破壞車體救人。（消防局提供）

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛，消防員將車上2人送醫。（消防局提供）

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