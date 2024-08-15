為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

轟！大貨車國道車頭撞爛 駕駛卡車內被救出送醫

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛駕駛卡車內。（消防局提供）

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛駕駛卡車內。（消防局提供）

2024/08/15 08:25

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！1輛大貨車今天（15日）凌晨行經國道1號彰化路段時突然不明原因車禍，車頭撞爛停在路肩，副駕駛乘客爬出脫困，駕駛夾在座位，消防局據報派員趕往搶救，動用破壞器材打開車門，將駕駛連同乘客送醫治療，所幸2人都是撕裂傷或割傷，無生命危險，該起事故是車輛連環追撞或大貨車自撞，由國道警方釐清中。

彰化縣消防局今天凌晨1點57分接獲報案指出，1輛大貨車停在國道1號南下191.7公里彰化路段路肩，消防局派出7名消防員趕往現場，消防員發現大貨車車頭撞爛，路邊有1名乘客待援，大貨車駕駛座則卡著1名駕駛，痛苦哀號但意識清楚。

救災人員立即使用三用油壓破壞器材打開車門，花了20多分鐘終於將車門拉開，將駕駛救出脫困，其腹部紅腫、小腿撕裂傷；乘客則是臉部及肢體割傷，均給予頸圈、長背板固定、清洗傷口、包紮止血後，送彰化秀傳醫院治療，所幸無生命危險。

由於事故現場僅有1輛大貨車，為何車頭會撞爛？是否有其他車輛肇事逃逸，抑或是大貨車自撞護欄肇禍，已由國道三隊釐清中。

今天凌晨大貨車在國道1號彰化路段車頭撞爛，所幸車上2人都無生命危險。（消防局提供）

今天凌晨大貨車在國道1號彰化路段車頭撞爛，所幸車上2人都無生命危險。（消防局提供）

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛駕駛卡車內，消防員破壞車體救人。（消防局提供）

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛駕駛卡車內，消防員破壞車體救人。（消防局提供）

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛，消防員將車上2人送醫。（消防局提供）

大貨車國道1號彰化路段車頭撞爛，消防員將車上2人送醫。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
北市轎車衝上人行道 婦遭撞進騎樓亡
2024/08/15 05:30

北市轎車衝上人行道 婦遭撞進騎樓亡
大就是勇？水泥預拌車撞凹賓士車尾 自己僅前保桿擦傷
2024/08/14 15:04

大就是勇？水泥預拌車撞凹賓士車尾 自己僅前保桿擦傷
impression

宗教實踐ESG 法藏和尚與楠西萬佛寺雙獲華人公益獎肯定
對撞基隆客運 VOLVO XC40車頭保桿掉落、乘客受傷
2024/08/14 14:46

對撞基隆客運 VOLVO XC40車頭保桿掉落、乘客受傷
台東婦人倒車釀意外！婆婆遭壓車底送醫急救
2024/08/14 10:03

台東婦人倒車釀意外！婆婆遭壓車底送醫急救
impression

TASAKI節慶珠寶點亮歲末派對！全新balance跳脫框架 延伸視覺美感
開車顧拿掉落奶茶 貨車自撞電桿害400多戶停電
2024/08/14 14:35

開車顧拿掉落奶茶 貨車自撞電桿害400多戶停電
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播