這下慘了！ 台中女開保時捷載未婚夫 掛「選號」假車牌遇攔查

警方執行取締酒駕勤務，攔下假車牌的保時捷跑車。（警方提供）

2024/08/14 16:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓女子近日駕駛保時捷跑車，搭載未婚夫出門，行經路檢點被攔下，警方發現車牌厚度「怪怪的」直覺有異，經查果然是假車牌，原來該車先前因超速被扣牌，曾女才上網購買經選號的假牌，但心存僥倖上路除吃罰單，也被依偽造特種文書罪嫌送辦。

台中市烏日分局今天指出，該分局三和派出所10日晚間執行取締酒駕勤務，發現一輛保時捷跑車的車牌相當可疑，除有拆卸痕跡，且厚度及重量與合法車牌不同，經檢視車身號碼，得知原始車號後再經比對，果然是偽造車牌，立即示意開車的23歲曾女，以及坐在副駕座的曾女未婚夫下車受檢。

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經查，該輛新車要價超過500多萬元的保時捷雙門跑車，登記在未婚夫名下，原始車牌因先前嚴重超速被吊扣，曾女才上網購買這組假車牌代替使用，且因要「選號」討吉利，還以1萬多元價格購得尾數號碼較多的車號懸掛，結果心存僥倖上路仍被查獲。

烏日分局表示，針對偽造、變造車牌等不法行為加強查緝，經統計自8月1日起執行「淨牌專案」，該分局已舉發違規共計55件，另查獲懸掛偽造車牌依偽造特種文書罪嫌移送案件，共計3件3人，呼籲民眾千萬勿以身試法。

而使用假車牌上路，可依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，處3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，另外還可能觸犯刑法偽造特種文書罪移送法辦。

警方發現車牌有異，經查果然是假車牌。（警方提供）

曾女與其未婚夫下車受檢。（警方提供）

警方當場將保時捷移置保管，禁止行駛。（警方提供）

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