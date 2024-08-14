為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

開車未禮讓救護車路口擦撞 高雄男頭暈送醫恐被罰3600元

吳姓男子開車未禮讓救護車，於鳳山區光路口與救護車發生擦撞。（讀者提供）

吳姓男子開車未禮讓救護車，於鳳山區光路口與救護車發生擦撞。（讀者提供）

2024/08/14 14:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局鳳山分隊陳姓隊員今鳴笛駕駛救護車，途經鳳山區光遠路與光遠路121巷口，與吳姓男子所駕駛車輛發生擦撞，所幸救護車上無傷病患，吳男頭暈不適送醫治療，警方初步認定吳男未禮讓救護車，肇事責任將進一步鑑定。

鳳山消防分隊陳姓隊員（33歲）今駕駛救護車，前往執行救護勤務途中，當時車內沒有載運傷患，行至光遠路與光遠路121巷口時，遇紅燈有鳴笛，並減速慢行通過路口。

不料，吳姓男子（42歲）開車要上班，由北向南沿光遠路121巷行駛，與救護車發生擦撞，吳男稱因雨勢過大，未聽見鳴笛聲響，加上雨勢過大，造成他視線不清，導致雙方於路口中央發生碰撞，他因頭暈不適送醫治療。

警方勘驗車禍現場，對吳男、陳男2人實施酒測，雙方酒測值均為0，確認沒有酒駕情事，救護車車前毀損、自小客車右側毀損，警方初步認定吳男未禮讓救護車，違反道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車等警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，肇事責任將進一步鑑定。

鳳山警分局呼籲民眾駕車行經路口，應注意路況、並且要減速慢行，以維護自身及他人安全。

吳姓男子駕車未禮讓救護車，於鳳山區光路口與救護車發生擦撞。（讀者提供）

吳姓男子駕車未禮讓救護車，於鳳山區光路口與救護車發生擦撞。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中女開車擋救護車50秒！辯「新車隔音太好」網氣炸
2024/05/08 11:27

台中女開車擋救護車50秒！辯「新車隔音太好」網氣炸
就是不禮讓救護車！黑車還換車道阻擋 彰化警方說話了
2024/05/26 01:01

就是不禮讓救護車！黑車還換車道阻擋 彰化警方說話了

AI趨勢崛起！強勢產業動能擦亮土城新價值
與執勤救護車路口碰撞 百萬特斯拉若未禮讓恐要負責
2024/04/15 14:09

與執勤救護車路口碰撞 百萬特斯拉若未禮讓恐要負責
高雄女騎士禮讓救護車 反遭後方機車追撞受傷
2024/04/07 16:47

高雄女騎士禮讓救護車 反遭後方機車追撞受傷

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
無視救護車鳴笛！機車加速過路口遭撞 網傻眼：素養不足
2024/07/14 23:38

無視救護車鳴笛！機車加速過路口遭撞 網傻眼：素養不足
轎車停紅燈不禮讓救護車 警開罰3600元吊銷駕照
2024/05/01 13:17

轎車停紅燈不禮讓救護車 警開罰3600元吊銷駕照
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播