開車未禮讓救護車路口擦撞 高雄男頭暈送醫恐被罰3600元

吳姓男子開車未禮讓救護車，於鳳山區光路口與救護車發生擦撞。（讀者提供）

2024/08/14 14:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局鳳山分隊陳姓隊員今鳴笛駕駛救護車，途經鳳山區光遠路與光遠路121巷口，與吳姓男子所駕駛車輛發生擦撞，所幸救護車上無傷病患，吳男頭暈不適送醫治療，警方初步認定吳男未禮讓救護車，肇事責任將進一步鑑定。

鳳山消防分隊陳姓隊員（33歲）今駕駛救護車，前往執行救護勤務途中，當時車內沒有載運傷患，行至光遠路與光遠路121巷口時，遇紅燈有鳴笛，並減速慢行通過路口。

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不料，吳姓男子（42歲）開車要上班，由北向南沿光遠路121巷行駛，與救護車發生擦撞，吳男稱因雨勢過大，未聽見鳴笛聲響，加上雨勢過大，造成他視線不清，導致雙方於路口中央發生碰撞，他因頭暈不適送醫治療。

警方勘驗車禍現場，對吳男、陳男2人實施酒測，雙方酒測值均為0，確認沒有酒駕情事，救護車車前毀損、自小客車右側毀損，警方初步認定吳男未禮讓救護車，違反道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車等警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，肇事責任將進一步鑑定。

鳳山警分局呼籲民眾駕車行經路口，應注意路況、並且要減速慢行，以維護自身及他人安全。

吳姓男子駕車未禮讓救護車，於鳳山區光路口與救護車發生擦撞。（讀者提供）

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