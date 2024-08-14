白天賣麵、晚上變賭場！鳳山警方搗破職業大賭場逮22人送辦

鳳山警方搗破以麵攤為掩護職業大賭場，查獲負責人及賭客22人送辦。（讀者提供）

2024/08/14 13:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警方今搗破以鳳山麵攤為掩護的天九牌職業大賭場，查獲王姓負責人、陳姓把風人員及吳姓賭客等共22人，一行人見警驚慌失措，有人躲在洗手台下被揪出，還有人剛到來不及出手就被抓大喊倒楣，警方現場查扣賭資90000元、抽頭金10500元，警訊後將王男等2人依違反賭博罪移送法辦，20名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

鳳山警分局監控以王男為首的流動賭場3週，今凌晨掌握賭場流竄進入鳳山區過埤路台88線快速公路橋下一處鐵皮屋，白天賣麵開大門進出，晚上變成賭場，賭客從後門出入，警方今見時機成熟拂曉出擊，持高雄地方法院核發搜索票前往搜索。

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警方出動大批人力，前後包抄、裡應外合，先控制後門陳姓把風人員，再持工具破壞後門準備攻入，王姓負責人受不了，擔心損失慘重，求警不要撬門了，他自己開門，讓警方入內查緝。

一行人見警驚慌失措，賭客年紀最大是65歲、最小是32歲，有賭客躲在洗手台下，被警方揪出法辦，還有賭客剛進入賭場5分鐘，還來不及出手，就被警方查獲，大喊有夠倒楣；王姓負責人坦承賭博犯行，供稱剛承租場地3周，沒想到剛進入不久，無奈被警方搗破賭場。

警方逮獲賭場王姓負責人（47歲）、陳姓把風人員（57歲），以及賭客吳男（58歲）等20人共22人，查扣賭資90000元、抽頭金10500元、賭具如夾子、骰子、押寶盒、號碼牌、橡皮筋、膠質天九牌及無線電設備等物。

警訊後將王姓負責人、陳姓把風人員將依違反刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦，其餘20名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。警方將持續針對流動性賭博場所加強打擊力度，並掃蕩各個可能藏汙納垢治安顧慮場所，杜絕不法行為，以淨化社會治安。

鳳山警方搗破以麵攤為掩護職業大賭場，查獲負責人及賭客22人送辦。（讀者提供）

查扣賭資90000元、抽頭金10500元、賭具如夾子、骰子、押寶盒、號碼牌、橡皮筋、膠質天九牌及無線電設備等物。（讀者提供）

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