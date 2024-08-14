為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

白天賣麵、晚上變賭場！鳳山警方搗破職業大賭場逮22人送辦

鳳山警方搗破以麵攤為掩護職業大賭場，查獲負責人及賭客22人送辦。（讀者提供）

鳳山警方搗破以麵攤為掩護職業大賭場，查獲負責人及賭客22人送辦。（讀者提供）

2024/08/14 13:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山警方今搗破以鳳山麵攤為掩護的天九牌職業大賭場，查獲王姓負責人、陳姓把風人員及吳姓賭客等共22人，一行人見警驚慌失措，有人躲在洗手台下被揪出，還有人剛到來不及出手就被抓大喊倒楣，警方現場查扣賭資90000元、抽頭金10500元，警訊後將王男等2人依違反賭博罪移送法辦，20名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

鳳山警分局監控以王男為首的流動賭場3週，今凌晨掌握賭場流竄進入鳳山區過埤路台88線快速公路橋下一處鐵皮屋，白天賣麵開大門進出，晚上變成賭場，賭客從後門出入，警方今見時機成熟拂曉出擊，持高雄地方法院核發搜索票前往搜索。

警方出動大批人力，前後包抄、裡應外合，先控制後門陳姓把風人員，再持工具破壞後門準備攻入，王姓負責人受不了，擔心損失慘重，求警不要撬門了，他自己開門，讓警方入內查緝。

一行人見警驚慌失措，賭客年紀最大是65歲、最小是32歲，有賭客躲在洗手台下，被警方揪出法辦，還有賭客剛進入賭場5分鐘，還來不及出手，就被警方查獲，大喊有夠倒楣；王姓負責人坦承賭博犯行，供稱剛承租場地3周，沒想到剛進入不久，無奈被警方搗破賭場。

警方逮獲賭場王姓負責人（47歲）、陳姓把風人員（57歲），以及賭客吳男（58歲）等20人共22人，查扣賭資90000元、抽頭金10500元、賭具如夾子、骰子、押寶盒、號碼牌、橡皮筋、膠質天九牌及無線電設備等物。

警訊後將王姓負責人、陳姓把風人員將依違反刑法賭博罪移送高雄地檢署偵辦，其餘20名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。警方將持續針對流動性賭博場所加強打擊力度，並掃蕩各個可能藏汙納垢治安顧慮場所，杜絕不法行為，以淨化社會治安。

鳳山警方搗破以麵攤為掩護職業大賭場，查獲負責人及賭客22人送辦。（讀者提供）

鳳山警方搗破以麵攤為掩護職業大賭場，查獲負責人及賭客22人送辦。（讀者提供）

查扣賭資90000元、抽頭金10500元、賭具如夾子、骰子、押寶盒、號碼牌、橡皮筋、膠質天九牌及無線電設備等物。（讀者提供）

查扣賭資90000元、抽頭金10500元、賭具如夾子、骰子、押寶盒、號碼牌、橡皮筋、膠質天九牌及無線電設備等物。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
百家樂賭場佯裝「暫停營業」 找OL短裙女荷官吸引賭客
2024/07/08 10:41

百家樂賭場佯裝「暫停營業」 找OL短裙女荷官吸引賭客
桃市蘆竹警方破獲天九牌賭場逮24人、扣190萬元賭資與抽頭金
2024/08/01 12:06

桃市蘆竹警方破獲天九牌賭場逮24人、扣190萬元賭資與抽頭金

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
德州撲克賭場藏身私人招待所 開業不到30天就被警掃蕩
2024/08/07 15:57

德州撲克賭場藏身私人招待所 開業不到30天就被警掃蕩
歇業桌遊館暗藏「目賊仔」賭場 台南警破門逮80人法辦
2024/07/31 11:47

歇業桌遊館暗藏「目賊仔」賭場 台南警破門逮80人法辦

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播