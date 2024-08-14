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「房地產教父」曾文龍反擊偷拍 告女網友妨害名譽、違反個資

曾文龍今日表示絕對沒有偷拍這件事，同時也前往大安分局敦化南路派出所提告女子妨害名譽、妨害秘密及違反個資法。 （記者鄭景議翻攝）

曾文龍今日表示絕對沒有偷拍這件事，同時也前往大安分局敦化南路派出所提告女子妨害名譽、妨害秘密及違反個資法。 （記者鄭景議翻攝）

2024/08/14 14:06

〔記者鄭景議／台北報導〕被稱為「房地產教父」的曾文龍，近日搭乘台北捷運時，被一旁女子發現疑似在偷拍裙底風光，遭喝斥後當場道歉並刪照片，曾文龍今日表示絕對沒有偷拍這件事，同時也前往大安分局敦化南路派出所提告女子妨害名譽、妨害秘密及違反個資法。

一名網友在Dcard發文表示，當天晚間10時30分許，她在捷運西門站上車後，旁邊坐一個阿伯，列車啟動沒多久她就看到阿伯打開手機相機，偷拍對面女生的裙底，接著還開啟相簿把照片放大看。

舉報人透露，她當場詢問阿伯為何要偷拍女生裙底，對方則回應「我沒有拍，不然刪掉嘛」，接著就火速刪除照片。舉報人隨即要求阿伯開啟手機的「最近刪除」欄位，果然看到偷拍照就在裡面，阿伯見狀馬上改口指稱他是在拍一整排的人，不過同時也持續道歉，她透過阿伯的LINE發現名字是「曾文龍博士」，當場嗆他嗆到曾受不了下車。

對此曾文龍今日表示，自己內心坦蕩，當時時間很晚要坐捷運回家，他把手機拿出來要滑手機，習慣性地把手機拿出來拍照一下，根本也沒注意拍了甚麼，旁邊的不相干的女生，就要他把手機拿出來，還要他去垃圾桶把照片也刪除，他甚至都不知道垃圾桶在哪，那個女生就趁他滑到主頁的時候偷看他個人訊息。

曾文龍表示，他當時因為不堪其擾，希望道歉就能停止，他才道歉的，並且趕快離開是非之地；他的所作所為可以接受社會公評，卻被渲染成這樣，他無法接受，一定會提告。

曾文龍目前在大安分局敦化南路派出所內報案製作筆錄，提告當時發文女子妨害名譽、妨害秘密及違反個資法。

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