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    紅色保時捷掛6666假車牌雪隧被查獲 涉偽造文書罪送辦

    一輛懸掛假車牌的紅色保時捷跑車，今天在雪隧被警方查獲。（圖由警方提供）

    一輛懸掛假車牌的紅色保時捷跑車，今天在雪隧被警方查獲。（圖由警方提供）

    2024/08/11 14:37

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕一輛價值不菲的紅色保時捷718敞篷跑車，涉嫌懸掛「6666」偽造車牌，今天在國道5號頭城入口匝道不服攔檢逃逸，警方隨後在雪隧內攔停，查出原車牌因超速被吊扣，車主購買偽造車牌使用，全案依偽造特種文書罪移送法辦。

    今天上午8點50分，國道公路警察局第9公路警察大隊警員，在國5頭城入口匝道執行交通專案路檢勤務，發現一部紅色保時捷跑車疑似懸掛偽造車牌，駕駛人32歲簡姓男子不服攔查，往北加速逃逸，警方駕車尾隨，在雪隧北上28公里處攔停。其他用路人目擊現場，一度誤以為發生交通事故。

    警方查出懸掛車牌RFU-6666，未存在於監理機關車籍資料檔案，材質顏色有異於正常車牌，經過追查，原車牌早在今年3月因超速被吊扣，駕駛人也是車主的簡男，涉嫌向友人購買偽造車牌使用，昨天開車載著妻子到宜蘭旅遊，今天北上返家途中被警查獲。

    警詢後認定涉及刑法第212條偽造特種文書罪，保時捷扣在國9隊，簡姓駕駛被移送宜蘭地檢署偵辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。此案也違反道路交通管理處罰條例第12條第3款汽車使用偽造、變造或矇領之牌照，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛。

    保時捷懸掛的RFU-6666假車牌（如圖），材質、顏色均有異於正常車牌。（圖由警方提供）

    保時捷懸掛的RFU-6666假車牌（如圖），材質、顏色均有異於正常車牌。（圖由警方提供）

    懸掛假車牌的紅色保時捷（紅圈處）在國5頭城入口匝道不服攔檢逃逸。（圖由警方提供）

    懸掛假車牌的紅色保時捷（紅圈處）在國5頭城入口匝道不服攔檢逃逸。（圖由警方提供）

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