女子梧棲漁港落海 海巡馳援阻憾事

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員，將浮在海面的女子救起。（圖由民眾提供）

2024/08/11 13:39

〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨0時左右，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員接獲台中港務警察總隊漁港中隊通報，有1名女子疑似有輕生念頭，請安檢所派員協尋，梧棲安檢所接獲通報後，隨即派員於港區搜尋，並於梧棲漁港泊區海面上成功救起該名女子，經送醫後幸無大礙。

8月11日凌晨0時10分，台中港務警察總隊漁港中隊接獲民眾報案，有1女子疑似有輕生念頭，經透過手機定位，最後位置於梧棲漁港北堤路上，遂通報海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員前往協尋。

請繼續往下閱讀...

梧棲安檢所接獲通報後，立即派遣人員於通報位置附近實施巡查，海巡人員巡查至梧棲港區漁船停泊處時，發現1名女子於漁船船艉海面漂浮並拉住漁船後舷船繩，海巡人員立即投擲魚雷浮標實施救援，並出動救生艇成功將該名女子救援上岸，隨即提供毛毯给予保暖及安撫女子情緒，經初步檢查該名女子無明顯外傷，意識清楚，隨後由救護車載往醫院就醫。

第三岸巡隊呼籲民眾應珍惜生命，遭遇困難時可循求各類管道援助；海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護亦全時盡力守護，若民眾有需要海巡人員提供協助時，可撥打海巡署「118」免費服務專線。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所將女子救上岸，並提供毛毯供其保暖。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法