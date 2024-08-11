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    台中男投宿旅社躲債3.9萬遭設局 慘被前雇主撂人圍毆擄走

    何男被當街圍毆後帶走。（圖由民眾提供）

    何男被當街圍毆後帶走。（圖由民眾提供）

    2024/08/11 11:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓男子曾是某人力派遣公司員工，與陳姓前雇主有3.9萬元債務糾紛，何為躲債昨晚與巫姓前同事投宿旅社，巫卻暗中向陳通風報信，陳一口氣找來多名員工趕往，圍毆何男後準備押往公司，途中得知警方已接獲報案，趕緊將何載返旅社後鳥獸散，仍在今天凌晨被警方全數查緝到案，依妨害自由等罪嫌究辦。

    台中市第二分局10日晚間10時40分接獲民眾報案，北區五常街上某家旅社前有人遭圍毆，立即派遣優勢警力到場時，卻未發現有打架情事，經調閱旅社周遭相關監視器畫面時，當晚11時30分許，突見30歲何姓男子獨自步行返回旅社，表明就是剛遭圍毆帶走的被害人，遂將何男帶返所釐清案情。

    經查，何男先前任職某人力派遣公司時，與36歲陳姓前雇主有3萬9千元債務糾紛，陳多次向何索討未果，多方打聽離職何男去向，昨晚何男與巫姓前同事相約共同投宿於該家旅社，巫私下向陳通風報信，陳男立即夥同5名公司員工前往旅社堵人，見何出現上前圍毆，並將何男帶上車離去。

    陳男一夥人原欲將何男載返公司商量債務處理，惟途中陳男等人知悉警方已展開調查，隨即駕車將何男載回旅社附近放人下車，警方在今天凌晨3時許，陸續查緝陳等涉案7人到案，全案詢後依傷害、妨害秩序、妨害自由等罪，函送台中地檢署偵辦。

    第二分局長周俊銘強調，暴力無法解決問題，警察絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警察對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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