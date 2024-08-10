台中賓士男酒駕過彎連撞3車1路人 竟棄車逃回夜店躲地下室

潘姓夜店員工開黑色賓士擦撞3輛車。（讀者提供）

2024/08/10 17:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中夜店店員潘姓男子今天清晨下班後，開車剛起步過彎就擦撞惠文路、向學路口3輛車，還撞到1名路，潘男肇逃約200公尺，被晨運民眾追進店內，警方趕到逮人，酒測值達0.72超標，依公共危險、肇事逃逸罪嫌送辦。

「差點沒命，跑到路邊還是被撞到」，今天清晨6點左右，33歲潘男駕駛黑色賓士轎車過彎沿路擦撞3輛車，1名路人閃避不及被撞傷腳部，遭撞車主與友人原本要到文心森林公園步道運動，見潘男肇逃，一路狂追約2百公尺，看到他躲進夜店後門地下室。

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大墩派出所長劉松吉說，警員賴子揚找到肇事黑色賓士，發現右前方車頭嚴重毀損，經晨運民眾通報，約15分鐘找到潘男，酒測值達0.72mg/L超過法定標準，依公共危險、肇事逃逸罪嫌送辦。

撞擊瞬間發出「砰、砰、砰」巨大聲響，晨運民眾帶領警方追進夜店逮到潘嫌，他供稱凌晨下班後在店內飲酒，以為退酒準備返家，未料才離店不遠就過彎擦撞路邊3輛車，傷及1名路人，對受害民眾趕到抱歉。

第四警分局長陳祥麟提醒，民眾飲酒後切勿開車，清晨應請代駕或搭計程車，切勿危害自身與他人生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

文心森林公園旁向學路車輛遭擦撞波及。（讀者提供）

警方追進夜店逮到潘嫌（中）。（讀者提供）

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