融資借款百億元遭詐騙 進口商失金300萬元

陳姓進出口商遭融資借款詐騙，失金新台幣300萬元，檢方偵查後，依詐欺取財罪嫌起訴劉男與鄭男。（記者丁偉杰攝）

2024/08/10 14:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕陳姓進出口商因公司經營問題，急需用錢周轉，誤信劉姓、鄭姓男子佯稱只要支付手續費新台幣300萬元、簽署投資合作協議，即可向國外公司融資借款3.9億歐元（相當於138億元台幣），陳男支付300萬元2年多後無下文報警，嘉義地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴劉男與鄭男。

起訴書指出，劉男（55歲）自稱是登記於非洲塞席爾共和國某公司經理、鄭男（66歲）自稱是香港某公司負責人，2人於2019年元月獲悉陳男急需用錢周轉，一同向陳男佯稱可協助解決問題。

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劉男、鄭男告訴陳男只要支付手續費新台幣300萬元，即可協助向國外公司申請擔保信用狀，接證後半年內，將信用狀金額4.9億歐元（相當於173億元台幣）的8成，即3.92億歐元（相當於138億元）借款與陳男。

陳男於2019年元月與劉男、鄭男簽署投資合作協議後，同年2月在嘉縣將新台幣300萬元交付劉男，豈料，陳男直到2022年6月間，均未收到信用狀及任何引進資金周轉，劉男、鄭男避不見面，陳男才知受騙報警，警方函送嘉檢偵辦。

劉男、鄭男均否認詐欺。劉男供稱，他屬於仲介，負責幫陳男與開證公司搭上線，過程中只負責協助陳男簽約，後續將契約寄給開證公司及簽署等工作，都是陳男自行完成，因陳男不方便匯款給國外公司，而由他透過自己在香港的銀行匯出新台幣300萬元手續費。

鄭男也稱，他只負責接證，不認識開證公司，陳男的申請程序沒有完成，因而不可能會有信用擔保證。

檢方調查，劉男、鄭男均未提出各自擔任公司經理或負責人，以及與申請信用狀公司的接洽、交易任何記錄證明，2人利用陳男不諳國際經貿事務弱點，虛構身分及能力取信陳男進行詐騙。

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