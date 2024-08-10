台南員警執勤遇禍重傷 黃偉哲探視、盼全民集氣 

台南市長黃偉哲到醫院探視傷勢嚴重的何姓員警。（台南市政府提供）

2024/08/10 12:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南麻豆分局六甲分駐所何姓員警，在8日凌晨處理車禍案件時，意外被勾落的電線波及，傷勢嚴重，目前仍於奇美醫學中心加護病房觀察治療，市長黃偉哲今日前往探視，並慰問家屬狀況，也懇請院方全力治療，更希望全民一起集氣。

黃偉哲表示，警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，真的很難過，來到醫院為他打氣，並給予家屬鼓勵、支持，希望能早日康復。

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黃偉哲也感謝奇美醫療團隊專業用心、全力搶救，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全，加強相關配套措施機制，希望不再有意外或憾事發生。

六甲分駐所8日凌晨接獲民眾因自撞導致號誌故障、電線掉落的報案，請擔服巡邏勤務的何姓、蘇姓警員前往處理，過程中卻遭到大貨車行經現場，意外勾起掉落的電纜線，造成2人受傷。

而蘇員傷勢較輕，已經出院，27歲的何員仍在住院觀察。

警方提到，何員才剛結婚不久，小孩僅出生2個月，麻豆分局服務期間，在長官、同事眼中工作認真盡責，並榮獲台南市政府警察局「113年度廉潔楷模」之殊榮。

麻豆分局長章振國呼籲，民眾行車務必遵守交通規則與注意道路狀況，如有異狀情形或已發生事故時，應減速慢行通過，避免發生二次事故。

奇美醫院指出，何後腦出血傷勢嚴重，但經過醫療團隊全力搶救下，目前生命跡象已逐漸穩定，對家屬呼喚聲也有反應，朝著好的方向發展，但離意識清楚仍需要點時間，會全力醫治。

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