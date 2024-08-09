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審計部揪北市治安死角多 高頻率犯罪地點竟沒裝監視器

監視器是警察破案不可或缺的關鍵。（記者楊心慧攝）

監視器是警察破案不可或缺的關鍵。（記者楊心慧攝）

2024/08/09 17:32

〔記者楊心慧／台北報導〕監視器是警察破案不可或缺的關鍵，但審計部卻發現，台北市存在許多治安死角，調查發現，台北市去年竊盜、強盜、殺人等9大類刑案，發生犯罪地點4.8萬處，但不在錄監系統環域200公尺內，且發生5次以上者，竟高達41處、共412件，恐成治安死角，要求台北市警察局於常發生犯罪地點加裝監視器；北市警局則預計於今年再裝500支、明年400支。

台北市警察局回應，錄影監視器設置需兼顧治安維護及民眾隱私，設置地點以公共領域為主，並視經費依治安需要的急迫性規劃優先順序、逐步建置，儘可能地涵蓋各治安熱點，且設置依照均依刑案偵防及交通狀況等因素，召集相關單位會勘，審慎評估設置地點及數量。

警察局說明，部分地點因環境等因素考量未能設置，但仍有多數民間監視器、行車紀錄器、證人證述、物證蒐集與鑑識等偵查方法與技巧，足以彌補不足；目前正執行今年新增建置500支監視器工作，預計明年將新增建置400支監視器。

根據台北市警察局統計，台北市2021年至2022年刑案發生件數約3萬餘件，運用錄監系統破獲刑案數逐年提高；台北市2021年監視鏡頭數1萬5616支，發生刑案3萬4180件，運用錄監系統破獲數8671件、2022年發生刑案3萬6210件，運用錄監系統破獲數1萬3300件；2023年增加為1萬8094支，發生刑案3萬8523件，破獲數1萬3091件。

不過審計部卻發現，台北市去年發生竊盜、公共危險、毀損、侵占、妨害自由、其他、傷害、殺人案及強盜案等9類刑案，共4.8萬處，至去年底錄監系統設置有1萬8094支監視器，利用程式及空間網格分析電腦軟體套疊結果，發現刑案發生地點不在錄監系統環域200公尺內，且發生5次以上竟高達41處、共412件。

審計部認為，部分犯罪地點未納列設置涵蓋區域，恐成治安死角，要求籌謀因應並策進運用，以發揮預防犯罪及偵查效能，強化治安防護網，建議召集相關單位會勘，審慎評估設置。

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