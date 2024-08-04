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「兩津勘吉」真人版！中警狂踩腳踏車追警車 原因超暖心

員警騎著腳踏車在警車後方努力追趕。（警方提供）

員警騎著腳踏車在警車後方努力追趕。（警方提供）

2024/08/04 16:33

〔記者許國楨／台中報導〕暖心！台中市85歲張姓阿公前天正中午騎腳踏車出門蹓躂，不敵酷暑身體不適自摔路倒，熱心民眾見狀趕緊上前協助並報警，但阿公不願拋下重要代步工具婉拒送醫，員警只好化身日本知名動漫人物「兩津勘吉」真人版，踩著腳踏車緊跟阿公乘坐的警車後頭，順利協助阿公和他心愛的腳踏車平安返家。

台中市第三分局東區分駐所當天中午獲報，東區十甲東路上一名張姓阿公跌倒需要協助，報案的熱心夫妻向趕抵的員警陳彥瑋、李濰農說，剛才發現阿公搖搖晃晃騎著腳踏車，下一秒就摔倒，嚇得他們趕緊上前將其攙扶到路旁休息，阿公臉色發白卻稱自己沒事，休息好一會兒體力仍不見恢復，實在擔心有個萬一才向警方求助。

然阿公頂著烈日騎車，疑有中暑跡象卻婉拒送醫或送返家，更不願意將心愛代步工具留在現場，員警拗不過老人家的孩子性又不放心其獨自騎車返家，評估阿公住處就在距離1公里外，思索過後提議：「不然我們幫你把腳踏車騎回去，你給我們同事載。」他這才妥協地搭上了巡邏車。

於是宛如動畫般情節真實上演，只見員警騎著腳踏車在警車後方努力追趕，幸好沒幾分鐘就順利抵達阿公家，望著阿公顫顫巍巍佝僂走向家門身影，員警也慶幸沒讓阿公自行返家，得知當下無人在家，也請鄰居代為照看，幫忙注意是否有身體不適的症狀，而對於這場突如其來的任務，員警也忍不住笑著說：「頓時變成兩津勘吉了！」

警方提醒，天氣高溫炎熱，尤其中午前後有出現36度以上高溫機率，呼籲民眾應避免戶外活動慎防熱傷害，有外出必要也請注意做好防曬措施、多補充水份，一旦感覺身體不適，請立即就近至陰涼處休息，切勿勉強繼續上路，而街頭若發現疑似需要協助民眾，也請不吝伸出援手，通知警方或救護人員到場，減少遺憾。

阿公騎單車外出不敵高溫自摔，員警趕到關心。（警方提供）

阿公騎單車外出不敵高溫自摔，員警趕到關心。（警方提供）

員警騎上阿公的單車。（警方提供）

員警騎上阿公的單車。（警方提供）

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