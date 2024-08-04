刑事局攜手網路業者阻詐 今年已下架逾4萬則詐騙廣告

警方分析常遭冒名人士類別。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/04 14:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期詐騙集團透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告，讓國內民眾混淆誤認，更讓政商、財經各界遭冒名人士不堪其擾，致使許多人認為台灣是「詐騙王國」，刑事警察局為打擊犯罪，積極與Meta、Google等網路廣告龍頭業者建立合作關係，一經刑事局通報，網路廣告業者即須於期限內下架詐騙廣告，自今年1月1日至7月24日，共已通報Meta下架詐騙廣告超過4萬則、通報Google下架投資詐騙廣告1466則。

此外，刑事局今年迄今，亦攔阻超過300萬則釣魚簡訊、下架超過13萬個涉詐騙網路帳號及停止解析（DNS RPZ，讓偽冒網頁停止解析，民眾就無法連上假網頁）超過2萬5000個詐騙網站，努力破除台灣詐騙王國惡名。

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刑事局指出，《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《刑事訴訟法》、《通訊保障及監察法》等打詐新4法於7月18日全數三讀通過，不只在偵查面提供警方更多打擊詐騙的武器，也建立網路廣告平台的監管機制，規範達一定規模的網路廣告平台業者應負起驗證廣告主身分、於廣告中揭露必要資訊及訂定防詐計畫等義務，未來在源頭防堵網路詐騙廣告方面，透過公私協力、雙管齊下方式提升政府機關打擊詐欺成效，解決違法詐騙廣告氾濫問題，避免民眾受害。

刑事局也呼籲，民眾對於網路上的詐騙廣告仍要小心辨別，常見的詐騙廣告內文關鍵字如「AI 妖股」、「最強黑馬股小「飆股特別通知」、「免費贈書或公益送書」「限時免費領取千萬不要錯過」以及宣稱「公開唯一宫方 LINE 帳號」等，請務必提高警覺，切勿輕信，如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查詢求證。

違法投資廣告下架件數。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒民眾一定要查證各式投資群組網站。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒常見的詐騙廣告內文關鍵字。（記者姚岳宏翻攝）

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