南投「服勤最久的警察」 交通執勤逾40年還未結束

設在中興新村的告示牌，有1:1比例的警察人形，站在中興新村逾40年，至今堅守崗位。（記者陳鳳麗攝）

2024/08/04 13:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市中興新村有座告示牌，內有執行交通勤務的警察人形，穿著第一代警察制服，該套制服37年前就走入歷史，路過的民眾笑稱「他是全國執勤最久的警察，站路口逾40年還未結束勤務！」，也有民眾認為，他比當兵30多年還未退伍的阿榮（運功散廣告）還熱愛工作。

這座位在中興新村中正路邊的告示牌，堪稱另類警察人形立牌，立牌中的警察跟真人身高差不多，與先前警方在易肇事路段放1:1的警察立牌有異曲同工之妙。只是人形左下方有斗大的「駕駛小心」字樣，很快就搶走來往汽機車駕駛的目光。

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廖姓民眾表示，該告示牌豎立至少40多年，應該是台灣省政府交通處道安小組設置的，告示牌中的警察正在指揮交通，卡其色制服，白色鋼盔、白色臂章，40歲以下的人可能都沒有印象。「老中興人」都笑說，這位警察被罰站40多年還未結束勤務，可說是台灣執勤最久的警察。

據了解，台灣警察制服第一代的卡其色制服，從1966年到1987年，當時還分甲、乙種服裝，甲種就是該告示牌中警察的穿著，白色鋼盔、臂章、綁腿，繫勤務腰帶；第二代淡紫色制服從1987年2到2019年4月；最新的藏青色制服，2019年4月19日換裝到現在。

在中興新村中正路上的告示牌，牌中的交通警察至今還在執行交通勤務，身上是第一代警察制服。（記者陳鳳麗攝）

淡紫色制服是第二代警察制服，已在2019年4月走入歷史。（資料照，草屯警分局提供）

接受草屯警分局長劉千祥（左）頒獎、成幼阻詐的兩名中正派出警員，其制服就是第三代警察制服。（草屯警分局提供）

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