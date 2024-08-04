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遶境貨車自撞圍牆3昏迷9受傷 駕駛違規超載警開罰

小貨車自撞圍牆。（記者王冠仁翻攝）

小貨車自撞圍牆。（記者王冠仁翻攝）

2024/08/04 13:02

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區昨晚發生1起嚴重車禍，19歲林姓男子參加「台北浮線南安社」遶境活動，結束後他駕駛1輛小貨車載著10男2女要返回新北市蘆洲祐玄宮，行經社子島頭公園附近時，車輛撞上台北海洋科技大學士林校區的圍牆，導致3男昏迷、其餘9人輕重傷。警方對林酒測，他雖無酒駕，但警方認定他違規超載，除了開罰，全案也朝過失傷害方向偵辦中。

據了解，林聲稱當時駕駛貨車是手排款式，他雖有駕照但對手排車較不熟悉，行經該處時因操作不慎，才會整輛車撞上海科大圍牆。

警方調查，該輛轎車屬於新北市蘆洲祐玄宮，林等人昨天從蘆洲祐玄宮前往「台北浮線南安社」，參加浮線南安社創社127周年暨賜福祈安遶境活動。昨晚8時許，活動結束後，林駕駛小貨車，載著10男2女要返回祐玄宮，但途經社子島頭公園附近時，車輛卻不慎撞上北科大士林校區的圍牆。

由於撞擊力道不小，貨車車斗、車頭都嚴重變形，車上的林男等13人也分別受傷。其中3人傷勢較為嚴重，包含13歲、15歲2名少年以及1名30歲男子，他們車禍後失去意識，目前仍在醫院救治。其餘人等則分別受到擦挫傷、輕微骨折等傷勢，林男雖無外傷，但他擔心自己因車禍衝擊受到內傷，因此也前往醫院治療。

警方事後對林酒測，其酒測值為0，而林也沒有毒駕徵兆，車上也沒有毒品等違禁品。不過，根據道路交通安全規則第86條，「貨車必須附載隨車作業人員者，除駕駛人外，小貨車不得超過2人」，警方因此也先行開罰。

小貨車自撞圍牆。（記者王冠仁翻攝）

小貨車自撞圍牆。（記者王冠仁翻攝）

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