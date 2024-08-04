女師信「吳淡如」學理財噴400萬！ 百萬真鈔照取信面交逮車手

詐團與蕭女的對話。（警方提供）

2024/08/04 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市從事教職的蕭姓女市民，近期誤信假冒知名女作家吳淡如的投資廣告，兩個月來陸續砸入連同貸款在內的400萬元資金，直到對方以抽中12張股票，需交付900萬元交割款時，才驚覺遇詐報案，上月底拍下百萬真鈔照片後取信詐團面交，讓警方當場逮捕出面取款的19歲劉姓車手，檢方也聲押獲准。

據了解，台股近幾個月來屢創新高，蕭女今年5月在臉書看到假冒「吳淡如」的股票投資廣告，見吳淡如在影片說：「中年之後學理財絕對來的及！」心動不已，為了快速累積財富立即點入探詢，經對方指示加入LINE群組並下載投資平台APP，成為股市新鮮人放手一搏，卻一步步踏入詐團陷阱。

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為了升級群組會員資格獲得更多投資紅利，蕭女7度透過網路轉帳投入資金，更聽從「避免儲值管道壅塞」的建議，另與其介紹的虛擬幣商面交5次購買泰達幣，陸續投入連同貸款共高達400萬元儲蓄，直到其接獲通知因一舉抽中12張股票，需支付9百萬元的交割款，諮詢親友後才驚覺遇詐。

由於詐團行徑實在令人深惡痛絕，蕭女向第三分局正義所報案後，也下定決心與警方合作揪出這些不肖分子，由她假意購買100萬元泰達幣，並拍下百萬鈔票照片取信對方，7月30日面交當天，蕭女交付假鈔時沉著應對，埋伏四周的員警見時機成熟也立即上前包夾擋住去路，成功壓制19歲的劉姓車手。

警方同時起出假工作證、手機及點鈔機等「生財工具」，劉坦言接受委託領取贓款，全案詢後依詐欺罪移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財警訊，小心求證仍為防詐不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

蕭女交付假鈔時沉著應對。（警方提供）

埋伏員警當街逮捕19歲劉姓車手。（警方提供）

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