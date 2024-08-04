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又是毒駕！她安毒效力過後恍神 直闖紅燈狠撞前車

監視器拍下蔡女撞上停等紅燈的簡姓騎士與女友。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下蔡女撞上停等紅燈的簡姓騎士與女友。（記者徐聖倫翻攝）

2024/08/04 12:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕可惡，又是毒駕！48歲蔡姓女子前天下班返家騎機車經過新北市板橋街頭，眼見前方路口紅燈但她卻未減速，直接撞上前方停等紅燈雙載的機車，雙方應聲倒地。警方據報趕抵，所幸雙方均無大傷，而警方在蔡女收拾掉落物品時瞥見竟有「安非他命吸食器」，一問之下才知她毒駕，於是將她帶回法辦。

據了解，蔡女為檳榔攤員工，2日晚間11時許她下班騎車準備返回樹林區住處，行經板橋區溪城路某巷口時，眼見前方紅燈但她卻完全沒當一回事，直接撞上前方雙載的機車，導致該騎士與女友被撞翻在地，蔡女自己也摔車，車箱物品散落一地。

23歲簡姓騎士與女友被撞翻後痛得在地上表情痛苦，所幸他與女友都沒大傷，僅輕微擦傷，隨後報警處理。警方趕抵時，蔡女正與簡男道歉，同時趕緊收拾散落一地的個人物品，而警方在了解狀況的同時，眼尖瞥見蔡女車箱內竟有吸食器，當下喝令她停止動作配合調查。

蔡女見失風，只好乖乖配合，她向警方供稱，自己下班前吸食安毒，下班後想趕快回家休息，但騎到一半毒品提神效果已過，造成她恍惚沒注意到紅燈，因此釀禍。警詢後，依毒品、公共危險等罪嫌，將蔡女移送法辦。

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警方找到蔡女的安毒吸食器。（記者徐聖倫翻攝）

警方找到蔡女的安毒吸食器。（記者徐聖倫翻攝）

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