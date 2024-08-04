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台東知本內溫泉晴天落石砸休旅車 女駕駛受驚嚇誤為猴群搗蛋

知本內溫泉聯外道路今天晴天落石，一輛休旅車遭砸中，前擋被石頭插入碎裂。（民眾提供）

知本內溫泉聯外道路今天晴天落石，一輛休旅車遭砸中，前擋被石頭插入碎裂。（民眾提供）

2024/08/04 12:07

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本內溫泉聯外道路山壁陡峭，遇雨易坍方，今天是大晴天，一位蘇姓女子駕休旅車，遭落石擊中車身，前擋風玻璃碎裂，車身多處受損，幸人無恙。她說，在落石前看到山壁飄起土塵，一度以為是猴子在玩耍，沒想到馬上就滾落一堆碎石。

蘇姓女子上午要進知本溫泉上班的時候，經過縣道194公路5.5公里處，被大量的落石擊中，不僅車身受損，前方的擋風玻璃也被落石擊破一個大洞！蘇女受到驚嚇，她說一開始看到山上有灰色的地方，以為是猴子，所以不以為意，沒想到瞬間就有大量的落石砸中她的轎車！想起當時的狀況，蘇小姐還心有餘悸！直呼還好是開車，如果是騎摩托車被落石擊中，那受創的狀況真的就不敢想像！

台東分局表示，知本溫泉聯合所於今天早上獲報在市194縣道5.5公里處有自小客車遭落石砸中致擋風玻璃破損。員警獲報前往現場了解為民眾駕駛自小客車於上述時間行經該處時，遭邊坡單一落石擊中擋風玻璃，所幸無人受傷，目前已排除事故車輛，請相關單位排除落石並實施交通管制。

台東分局呼籲連日大雨過後土石含水量高，易有落石發生，用路人前往山區注意相關預報、警戒、配合管制，以維自身安全。

縣府建設處表示，將聯繫民眾協助處理後續事宜，並邀集相關單位前往現場勘查，檢討該路段道路安全維護措施。

知本內溫泉聯外道路今天晴天落石，一輛休旅車遭砸中，前擋被石頭插入碎裂。（民眾提供）

知本內溫泉聯外道路今天晴天落石，一輛休旅車遭砸中，前擋被石頭插入碎裂。（民眾提供）

知本內溫泉聯外道路今天晴天落石，馬路可見一片碎石。（民眾提供）

知本內溫泉聯外道路今天晴天落石，馬路可見一片碎石。（民眾提供）

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