為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

白沙屯媽祖太夯 拱天宮遭冒用授權聲明信徒小心受騙

拱天宮PO出偽造的授權聲明呼籲信眾小心勿上當。（拱天宮提供）

拱天宮PO出偽造的授權聲明呼籲信眾小心勿上當。（拱天宮提供）

2024/08/04 11:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮以徒步前往雲林縣北港朝天宮進香聞名，近年來報名隨媽祖婆進香民眾屢創新高，為國內重要宗教活動。不過，拱天宮廟方發現，剛宣布向來搶手的拱天宮官方版年曆、月曆、桌曆、日曆各種曆冊，卻發現有臉書粉專PO出假授權書，還冒充宮印及主委用印，廟方呼籲信眾小心勿上當。

拱天宮總幹事陳春發說，目前與拱天宮聯名的商品約70多家，而拱天宮媽祖婆年曆、月曆、桌曆、日曆各種曆冊向來受到信眾喜愛，卻有臉書粉專冒用聲稱取得拱天宮授權，收費助印，已經有信徒受騙。

拱天宮為避免信徒上當，也發出聲明指出，經查「白沙屯媽祖文化聯名館」發佈授權聲明，屬偽造文書。冒用拱天宮宮印及主委用印，惡劣至極。拱天宮也強調，該粉專未向拱天宮申請授權，拱天宮並未授予聯名證號，目前蒐集相關事證將提告。

拱天宮也呼籲，近日網路詐騙無所不用其極，鄭重呼籲各界信眾檢舉抵制網路詐騙，並慎選信譽良好的團體或公司仔細求證，切勿輕信不實廣告。

目前已有信眾受騙，並有信眾說「印刷粗糙、顏色也暗淡」、「上面的字體還有簡題字」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
白沙屯拱天宮媽祖回鑾 今「黑面二媽」遊庄熱鬧滾滾
2024/03/27 12:36

白沙屯拱天宮媽祖回鑾 今「黑面二媽」遊庄熱鬧滾滾
東、西方聖母相遇！ 苗栗拱天宮捐醫療車給虎尾若瑟醫院
2024/07/03 14:12

東、西方聖母相遇！ 苗栗拱天宮捐醫療車給虎尾若瑟醫院

Uber Eats併購foodpanda 致力於創多贏
進喔！進喔！上萬信眾夾道歡迎 白沙屯媽祖回宮安座
2024/03/26 15:25

進喔！進喔！上萬信眾夾道歡迎 白沙屯媽祖回宮安座
拱天宮開爐 信徒擠爆求香灰
2024/04/06 09:57

拱天宮開爐 信徒擠爆求香灰

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
後龍、通霄觀光廊帶 爭取中央3億補助
2024/04/16 05:30

後龍、通霄觀光廊帶 爭取中央3億補助
白沙屯媽轉贈醫療車 助若瑟醫院
2024/07/04 05:30

白沙屯媽轉贈醫療車 助若瑟醫院
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播