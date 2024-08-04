白沙屯媽祖太夯 拱天宮遭冒用授權聲明信徒小心受騙

拱天宮PO出偽造的授權聲明呼籲信眾小心勿上當。（拱天宮提供）

2024/08/04 11:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮以徒步前往雲林縣北港朝天宮進香聞名，近年來報名隨媽祖婆進香民眾屢創新高，為國內重要宗教活動。不過，拱天宮廟方發現，剛宣布向來搶手的拱天宮官方版年曆、月曆、桌曆、日曆各種曆冊，卻發現有臉書粉專PO出假授權書，還冒充宮印及主委用印，廟方呼籲信眾小心勿上當。

拱天宮總幹事陳春發說，目前與拱天宮聯名的商品約70多家，而拱天宮媽祖婆年曆、月曆、桌曆、日曆各種曆冊向來受到信眾喜愛，卻有臉書粉專冒用聲稱取得拱天宮授權，收費助印，已經有信徒受騙。

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拱天宮為避免信徒上當，也發出聲明指出，經查「白沙屯媽祖文化聯名館」發佈授權聲明，屬偽造文書。冒用拱天宮宮印及主委用印，惡劣至極。拱天宮也強調，該粉專未向拱天宮申請授權，拱天宮並未授予聯名證號，目前蒐集相關事證將提告。

拱天宮也呼籲，近日網路詐騙無所不用其極，鄭重呼籲各界信眾檢舉抵制網路詐騙，並慎選信譽良好的團體或公司仔細求證，切勿輕信不實廣告。

目前已有信眾受騙，並有信眾說「印刷粗糙、顏色也暗淡」、「上面的字體還有簡題字」。

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