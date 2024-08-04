國3大溪路段工程人員深夜遭撞 痛苦倒地緊急送醫治療

國道3號大溪路段工程人員深夜遭撞，痛苦倒地爬不起緊急送醫。（記者李容萍翻攝）

2024/08/04 10:56

〔記者李容萍／桃園報導〕國道3號南向60公里（大溪路段）處，昨（3）日深夜10點17分發生車禍，一名工程人員擺放三角錐時，遭到呂姓女駕駛開車撞上，導致整個人倒臥在車道，神情十分痛苦，一旁還有同事在幫忙指揮交通。

國道警方調查，當時現場是在進行施工維護作業，3日晚間9點許臨時封閉道路施工，未料才施工沒有多久，約30歲呂女駕駛一輛自小客車疑因精神不濟不慎擦撞前方擺設交維施工人員肇事，現場1人輕傷送往醫院檢傷（施工人員手腳擦挫傷），該車駕駛無飲酒情事。

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當時這名工程人員倒在地上，神情相當痛苦，同事則是站在旁邊拿著指揮棒，提醒來車注意。桃園市消防局第四大隊圳頂分隊獲報車禍救護調派救護車前往協助，現場為工程人員與車輛發生交通事故，救護人員到場發現傷者杜姓工人（53歲）右手臂5公分撕裂傷、左大腿疼痛，經清洗傷口、包紮止血、平躺等救護處置，由大湳分隊救護車送往國軍桃園總醫院救治。

國道公路警察局第六公路警察大隊呼籲用路人，駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照的處分。駕車行駛高速公路除應保持足夠的行車安全距離外，同時應隨時注意車前狀況，以確保自身以及其他用路人的安全。

呂女駕駛一輛自小客車疑因精神不濟不慎擦撞前方擺設交維施工人員肇事。（記者李容萍翻攝）

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