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欲蓋彌彰！開車不讓行人 他下車這動作反讓毒品現形

警方攔查開車未禮讓行人的林男。（圖由警方提供）

警方攔查開車未禮讓行人的林男。（圖由警方提供）

2024/08/04 10:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子日前開車攜毒，行經七期路口未禮讓行人被攔查，林下車受檢時心虛迅速關上車門，原認為頂多只是單純交通違規，卻已讓眼尖員警瞄到車內捲好K菸，進而查緝到K他命、毒咖啡包等一堆毒品，警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方也在近日偵結起訴。

台中市第六分局今天指出，該分局市政所員警當晚巡經西屯區惠中路、市政北六路口時，發現24歲林姓男子開車呼嘯而過未禮讓行人，隨即尾隨攔停，員警趨前請林男下車受檢並準備實施酒測時，林男卻迅速的關上車門，掩飾車內違禁品的意圖明顯。

林男殊不知就在短暫關車門之際，眼尖員警已瞄到儀表板附近已捲好K菸，接著隔著擋風玻璃及車窗，也看到副駕駛座及門把手處毒品進一步查緝，共查扣K他命8包（重52.45公克）及毒品咖啡包57包等證物，初估市價達13萬元。

經查，林男當日因貪圖方便違規，沒想到員警剛好騎機車在後，一轉彎即遭攔查，原以為只是一般開罰單，卻忘了自己將毒品放在車內，且透過車窗就看的到，等到想起時雖速關車門企圖掩飾，欲蓋彌彰行徑仍來不及，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，台中地檢署近日也依毒品罪起訴。

第六分局強調，現今毒品種類多元，吸食後恐會造成意識混亂、渾身顫抖等症狀，對健康危害甚鉅，在暑假期間，警方將會落實各類毒品查緝工作，並提醒青年學子切勿因一時好奇接觸毒品，以免觸法後悔莫及。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在車內查扣K他命、毒咖啡包等證物。（圖由警方提供）

警方在車內查扣K他命、毒咖啡包等證物。（圖由警方提供）

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