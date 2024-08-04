山區重機噪音擾民 監警環聯合稽查25％不合格

暑假期間山區再現重機車潮，噪音引民怨，麻豆「監、警、環」聯合稽查，在六甲市道174線山區路段取締噪音改裝車輛，不合格率達25%。（圖由警方提供）

2024/08/04 09:25

〔記者王涵平／台南報導〕暑假期間山區再現重機車潮，噪音引民怨，麻豆「監、警、環」聯合稽查，在六甲市道174線山區路段取締噪音改裝車輛，不合格率達25%，通知限期複檢改善。

174線山景美不勝收，沿途可通往「夢之湖」，已是網友口耳相傳的秘境，假日常有大型重機愛好者跑山行駛。

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麻豆警分局昨結合南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位聯合稽查」，取締噪音與改裝車輛，共攔查各式車輛43部，取締交通違規15件，其中變更燈光、排氣管或消音設備13件、越級駕駛1件、未戴安全帽1件，另檢測噪音車輛12部，計有3輛不合格。

警方表示，依噪音管制法規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。車輛若有改裝車燈，排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、裝設高音喇叭或無照駕駛等違規行為，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至行政院環境保護署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

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