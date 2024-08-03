持筆夜襲獄友眼球 法院認證「非致命武器」駁殺人未遂

電影中常出現用筆當凶器刺眼的殺人橋段，不過現實生活中，台南地院認定筆為非致命武器。示意圖，非新聞指稱原子筆。（記者王捷攝）

2024/08/03 22:57

〔記者王捷／台南報導〕原子筆當凶器在獄中真實上演。張姓槍砲犯，趁吸毒前科的獄友熟睡，拿原子筆刺眼，所幸僅劃傷眼皮；南院簡易庭依傷害罪判3個月，檢方認為構成殺人未遂，合議庭認定筆非致命武器，證據也不足，駁回檢方上訴。

去年7月清晨，張趁獄友熟睡，悄悄起床拿原子筆，在舍房監視器死角，彎腰進入獄友的床鋪，用原子筆刺向對方的右眼。

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獄友驚醒及時抓住筆，其他舍友聽到他呼救，也幫忙攔住張男，但還是造成眼皮有1.5公分的開放性傷口，在管理員介入後，才制止張男的攻擊行為。

張男以原子筆當凶器的行為，簡易庭認為是傷害案，判處3個月徒刑，但檢方上訴，認為眼睛是重要器官，受到嚴重攻擊可能造成死亡，應構成殺人未遂罪。

然而，合議庭認為，獄友的證詞指出，他與張男沒有仇恨，且監視器也沒拍攝到行兇過程，張男的行為雖具有危險性，但沒有證據顯示張男有殺人意圖，且原子筆並非致命武器，攻擊力道也不足以致命，因此很難以認定張男有殺人犯意。

法官強調，張男的行為已構成傷害罪，但未達到殺人未遂的程度，因此最終駁回檢方上訴，維持原審判決。

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