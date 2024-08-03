為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

正妹應徵外拍模特兒 色經紀騙她扮女友「假戲真做」

高雄一名正妹應徵外拍模特兒，被色經紀騙她扮女友「假戲真做」失身。示意圖

高雄一名正妹應徵外拍模特兒，被色經紀騙她扮女友「假戲真做」失身。示意圖

2024/08/03 11:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕正妹小奈（化名）透過交友軟體認識大壯（化名），大壯佯稱自己是經紀公司，可以幫小奈介紹模特兒工作，小奈在大壯家試鏡時，大壯突然要求小奈「扮女友、試戲路」，結果兩人「假戲真做」發生性行為，事後小奈認為受騙失身報警，高雄地院依強制性交罪判大壯徒刑3年6月。

判決指出，2022年5月1日，大壯透過交友軟體認識小奈後，向她佯稱公司要應徵模特兒，若小奈願意拍攝，會依據她的配合度來調整薪資，小奈誤信後與大壯相約試鏡；同月6日晚間11點，小奈到大壯家樓下等待時，大壯帶小奈回家，佯稱公司會派車來載，結果小奈進到房間後，大壯騙她房內有監視器，母親會監看房間，不喜歡他帶陌生人到家裡，要求小奈假扮成女友，讓母親寬心。

小奈覺得奇怪，拒絕大壯提議後，大壯又改口稱只要能扮演好女友角色，代表大奈有演戲天份，可以幫她介紹去拍電影，小奈無奈配合，結果大壯竟開始親吻小奈，並強迫她發生性行為。

小奈失身後逃出大壯家，傳訊痛駡他「明明知道我不想做，還要因為你媽被迫做，我只是想好好攝影的事做好而已，當作我是八大小姐嗎？」，但大壯不理會，小奈一氣之下報警替自己討公道。

高雄地院審理時，大壯否認侵犯小奈，辯稱兩人原本是男女朋友，是在情投意合下發生性行為，沒有強迫對方，但法官根據兩人對話紀錄及相關事證，認定大壯違反小奈意願強迫她獻身，因此依強制性交罪判徒刑3年6月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「有拍到下面露點」外拍狼脅迫女大生上床
2017/06/24 15:11

「有拍到下面露點」外拍狼脅迫女大生上床
被「色影師」騙到摩鐵想硬上 女模大喊「我有性病」化解危機
2023/10/20 12:53

被「色影師」騙到摩鐵想硬上 女模大喊「我有性病」化解危機

中醫大暨醫療體系尖端醫療、遠距照護 全面守護樂齡長者
外拍賺1200元 國中妹慘遭惡狼戳下體
2018/10/25 10:05

外拍賺1200元 國中妹慘遭惡狼戳下體
果汁下藥性侵14歲Coser 「色影師」二審判刑8年
2020/03/20 15:27

果汁下藥性侵14歲Coser 「色影師」二審判刑8年

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
17歲正妹暑假打工應徵模特兒 摩鐵「試鏡」變「試車」
2024/07/13 09:30

17歲正妹暑假打工應徵模特兒 摩鐵「試鏡」變「試車」
以當模特兒為誘餌 半百男猥褻、性侵兩少女
2017/09/22 15:35

以當模特兒為誘餌 半百男猥褻、性侵兩少女
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播