正妹應徵外拍模特兒 色經紀騙她扮女友「假戲真做」

高雄一名正妹應徵外拍模特兒，被色經紀騙她扮女友「假戲真做」失身。示意圖

2024/08/03 11:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕正妹小奈（化名）透過交友軟體認識大壯（化名），大壯佯稱自己是經紀公司，可以幫小奈介紹模特兒工作，小奈在大壯家試鏡時，大壯突然要求小奈「扮女友、試戲路」，結果兩人「假戲真做」發生性行為，事後小奈認為受騙失身報警，高雄地院依強制性交罪判大壯徒刑3年6月。

判決指出，2022年5月1日，大壯透過交友軟體認識小奈後，向她佯稱公司要應徵模特兒，若小奈願意拍攝，會依據她的配合度來調整薪資，小奈誤信後與大壯相約試鏡；同月6日晚間11點，小奈到大壯家樓下等待時，大壯帶小奈回家，佯稱公司會派車來載，結果小奈進到房間後，大壯騙她房內有監視器，母親會監看房間，不喜歡他帶陌生人到家裡，要求小奈假扮成女友，讓母親寬心。

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小奈覺得奇怪，拒絕大壯提議後，大壯又改口稱只要能扮演好女友角色，代表大奈有演戲天份，可以幫她介紹去拍電影，小奈無奈配合，結果大壯竟開始親吻小奈，並強迫她發生性行為。

小奈失身後逃出大壯家，傳訊痛駡他「明明知道我不想做，還要因為你媽被迫做，我只是想好好攝影的事做好而已，當作我是八大小姐嗎？」，但大壯不理會，小奈一氣之下報警替自己討公道。

高雄地院審理時，大壯否認侵犯小奈，辯稱兩人原本是男女朋友，是在情投意合下發生性行為，沒有強迫對方，但法官根據兩人對話紀錄及相關事證，認定大壯違反小奈意願強迫她獻身，因此依強制性交罪判徒刑3年6月，可上訴。

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