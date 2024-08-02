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詐欺車手不好抓 警扮送貨員、爆汗搬貨

警方喬裝送貨員，一邊搬貨一邊監控詐欺車手。（警方提供）

警方喬裝送貨員，一邊搬貨一邊監控詐欺車手。（警方提供）

2024/08/02 16:52

〔記者王捷／台南報導〕南警三分局和順派出破獲一件詐欺案，但車手越來越難抓，警方喬裝成超商送貨員，在烈日下爆汗搬貨，才逮捕蘇姓取款車手，將他依詐欺罪嫌移送偵辦。

蔡姓被害人被拉入名為「股運亨通」的LINE投資群組，並加入詐騙集團提供的客服為好友，詐團以投資股票高獲利為誘餌，透過面交方式騙取被害人錢財。當被害人發現無法順利拿到錢時，才察覺異常並報案。

經過和順所長陳孟言與蔡姓被害人聯繫討論，雙方決定7月29日中午時，用125萬元想釣出車手，然而，車手很狡猾，多次以車輛故障、塞車、爆胎等理由推延約定時間，並用話術誘使被害人改以匯款方式交付投資金，試圖避免被警方查緝。

後來警方當蔡男的軍師，用話術與詐騙集團周旋，最終約定8月1日進行第4次面交，警方喬裝成超商送貨員監控車手，待時機成熟，當場逮捕蘇嫌，並持續追查該詐騙集團的其他共犯。

南警三分局呼籲民眾，投資應選擇合法管道，對於標榜高獲利、穩賺不賠的投資機會應保持警覺，以免落入詐騙集團圈套。如有疑問，請撥打165反詐騙專線或110報案電話向警方查證，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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