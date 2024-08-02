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青少年交通事故7成7無照駕駛 屏警8/5-8/7加強取締

警方將針對青年少年交通違規加強執法。（屏東縣警局提供）

警方將針對青年少年交通違規加強執法。（屏東縣警局提供）

2024/08/02 13:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕青少年無照騎車憾事多，屏縣警局統計，1到7月青少年交通事故中，有7成7是無照駕駛，因此將從下週一（8月5日）起連續3天，針對青少年違規加強執法。

根據屏東縣政府警察局統計，今年（2024年）1月至7月未滿24歲的青少年交通事故共612件，其中駕駛人無照駕駛473件，佔整體青少年事故77%，並常伴隨闖紅燈、逆向行駛、未依規定兩段使左轉及未戴安全帽等違規，顯見青少年行車安全觀念及交通安全規則熟知度不足，容易造成嚴重事故。

屏東縣警察局表示，為降低青少年交通事故件數，減少傷亡，規畫於8月5日至7日連續3日，執行「青少年違規取締專案」，並結合屏東監理站增加路檢聯稽班次，嚴格取締青少年違規；此外，也積極辦理交通安全宣導活動，讓正確的行車觀念向下扎根。

警方說明，青少年無照駕駛行為除要受罰新台幣6000至2萬4000元罰鍰外，違規人及監護人也必須接受「道安講習」4小時，希望青少年不要以身試法。

屏東縣政府警察局局長戴台㨗表示，許多青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎機車上路，家長應當負起教育責任，給予孩子正確的法治觀念，而非讓孩子因代步、方便等理由，忽略遵守交通法規的重要性。

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