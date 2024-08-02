吸食變「喪屍」！四海幫毒鴛鴦搞殭屍菸彈工廠 被扣11公斤成品

警方將夏男等2人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/08/02 12:13

〔記者邱俊福／台北報導〕四海幫海青堂成員夏維倫涉嫌偕同女友，在新北市石碇山區百坪透天厝，設置製毒工廠，將管制的麻醉藥品「依托咪酯」、「異丙帕酯」，混合菸油製成會造成無法思考、異常顫抖，宛如喪屍一般的新興「殭屍菸彈」電子菸產品，出售牟利。北市警信義分局日前將其搗破，逮捕這對毒鴛鴦送辦。

這次查扣的11公斤成品及半成品毒菸油，約可製成市價達逾千萬元的5500顆菸彈，是警方首次破獲以兩種麻醉藥劑混合的製毒工廠。

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警方表示，「依托咪酯」、「異丙帕酯」都是管制的麻醉藥品，其中「依托咪酯」為靜脈麻醉劑藥物，通常用於手術過程中，來誘導和維持麻醉狀態，而「異丙帕酯」則是使用於動物，這類麻醉藥品近年來被毒梟用來製作電子菸彈，造成青少年濫用吸食，導致意識混亂、昏迷，甚至像「殭屍」一樣渾身顫抖，無法站立。

今年6月13日法務部毒品審議委員會已將「異丙帕酯」、「依托咪酯」等增列為第3級毒品管制，預計10月施行。

警方是在查獲一件毒咖啡包案件後，經積極溯源，鎖定29歲夏嫌追查，查知夏嫌在27歲陳姓女友位於石碇山區透天厝的祖屋內，偷偷設置製毒工廠，經多日跟蹤、埋伏，本週二前往攻堅破門查緝，當場逮捕夏男與其陳姓女友。

同時，警方查獲「 依托咪酯」及「異丙帕酯」原料及11公斤成品及半成品毒菸油，另查扣卡西酮原料、咖啡包包裝、製毒器具、化學藥劑、容器果汁粉、封膜機、分裝器具等，另也查扣改造手槍2把、子彈60顆等贓證物。

警訊後，夏等2人依藥事法、毒品、槍砲等罪嫌移送檢方複訊，檢方向法院聲請夏嫌羈押禁見獲准，陳姓女子則諭令5萬元交保候傳。

警方查獲「依托咪酯」及「異丙帕酯」原料及11公斤成品及半成品毒菸油，以及卡西酮原料、咖啡包包裝、製毒器具、化學藥劑、容器果汁粉、封膜機、分裝器具等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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