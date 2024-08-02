沒買回程機票！香港男稱來台觀光 當車手賺台幣被捕羈押

香港陳姓男子沒有買回程機票，他宣稱是到台灣觀光。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/02 11:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕是來台灣旅遊，還是當詐欺車手賺台幣？台中市警局第三分局今天公布一起罕見車手個案，該分局上月29日偵辦案件時，發現一名男子於中市西屯區一處提款機形跡鬼祟，盤查驚見此人來自香港，宣稱到台灣旅遊7天，卻當起詐欺取款車手，每天賺2000元台幣，卻於第三天就被抓了，警方依詐欺罪移送台中地檢署，檢方以有逃亡之虞等理由聲請羈押獲准。

他到底來台灣旅遊，還是真正當詐欺車手？陳姓香港人被抓時，手機內沒有任何旅遊照片，身上僅少量港幣，更重要的是，他沒有買回程機票，他可能沒有決定哪一天回香港，在台灣抱持「能撈就撈，能混就混」心態當車手賺外快。

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台中警三分局偵查隊、立德派出所員警，上月（7月）29日到西屯區大隆路一帶偵辦案件，行經一處ATM前，發現一男子形跡可疑，此人提款時神情緊張，不斷左顧右盼，並更換多張卡片提領現金，員警上前盤查，從他口音發現是香港人，是持觀光簽證到台灣旅遊的41歲陳姓港仔，上月27日搭機入境台灣。

陳男在香港從事吊車指揮員，他宣稱是真正到台灣旅遊，詐欺車手只是順便為之，他強調，於香港啟程之前，看到有人在社群軟體刊登招募詐欺車手的廣告，指在台灣操作提款機領現金，就可輕鬆賺取日薪台幣2000元，陳男抵達台灣後，透過簡訊聯繫詐欺集團的上級，接獲指示到台中市領款，戴著帽子與口罩，預計從一個人頭帳戶內提領10萬元，沒想到才剛領2萬元，就被警察當場拘捕。

警方把人頭帳戶內剩餘的8萬元贓款全數領出，避免這筆錢被其他車手取走，現場查扣陳男的手機、金融卡等證物，依詐欺罪將陳男移送偵辦，台中地檢署聲請羈押獲准。

三分局表示，該分局今年（2024年）至今已查獲詐欺車手68人，至於查獲香港人車手，則是極為罕見，中市警方以前曾在逢甲商圈，查獲一名猛提款的香港年輕人，他也是宣稱到台灣旅遊，實際上卻是當車手，警方研判此人是想領出贓款拿到酬勞，立刻搭機回台灣，讓警方很難查緝身分拘捕。

警方從香港男子身上查扣台幣現金與提款卡。（記者張瑞楨翻攝）

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