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踢鐵板！性騷慣犯襲胸3次花錢了事 這次2女店員堅持告到底

李姓男子襲胸2名電信公司女店員被判刑5月，得易科罰金。示意圖。（資料照）

李姓男子襲胸2名電信公司女店員被判刑5月，得易科罰金。示意圖。（資料照）

2024/08/02 10:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有過3次襲胸紀錄的李姓男子，每次犯案後都花錢換取對方和解，讓自己躲過牢獄之災，去年2月，他3度向某電信公司的2名女店員下手，他又想花錢了事，但2女拒收錢堅持告到底，讓李男被法官依性騷擾罪判刑5月，得易科罰金。

判決指出，去年2月9日晚間9點多，李姓男子到電信公司門市購買手機殼，他趁女店員向他介紹使用方法時，刻意把手滑過女店員的胸部，女店員雖然感到不舒服，但善良的認為李女應該是「不小心」碰到，於是沒有多作聯想，只是回家後趕快洗澡，把不好的感覺洗掉。

一個禮拜後，李男又回到同一家電信公司門市，向正在門口發放傳單的女店員拿傳單，女店員把傳單遞給李男時，李男伸出手卻越過傳單，直接朝女店員的胸口摸了一把再縮手，女店員瞪著李男，但李男也不在意回瞪，女店員這次確定李男一定是故意想吃她豆腐，於是跟公司另名女同事提及此事，沒想到女同事也說自己不久也被李男襲胸。

2女當下調閱門市的監視器畫面，確認有拍到李男3次襲胸的畫面後，決定報警給李男教訓；高雄地院審理時，李男否認犯行，辯稱是不小心碰到2女的胸部，如果造成她們不舒服，願意賠錢和解；但法官查出，李男從2017年起有過3次襲胸紀錄，但被告後都用賠錢和解的方式，換取檢方不起訴處分，這次2名受害女店員堅持不拿錢、告到底，加上監視器確實有拍到李男犯案過程，因此依性騷擾罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

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